Nueva ola de calor en Catalunya: se volverán a superar los 42ºC y regresan las noches tórridas

Tras un fin de semana con temperaturas algo más suaves en Catalunya, la vuelta del calor ya se está notando, pero lo peor aún está por llegar.

De esta forma, los próximos días estarán marcados por valores significativamente elevados que el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) anuncia que es probable que se correspondan con una ola de calor, un episodio que se alargará como mínimo hasta el miércoles día 5.

Previsión meteorológica para este martes

La predicción meteorológica para este martes apunta a un día mayormente despejado en Catalunya.

Sin embargo, por la tarde no se descarta algún chubasco débil en zonas del interior del cuadrante nordeste.

Los termómetros experimentarán una subida notable y generalizada, salvo en el litoral, donde no se esperan cambios.

De esta forma, se alcanzarán valores significativamente elevados en la mitad oriental que rondarán los 35ºC y los 38ºC.

Ola de calor

De cara al miércoles, se prevé una jornada mayormente soleada y calurosa. El Meteocat avisa de que es probable que el calor intenso dé inicio a una nueva ola de calor, la cuarta desde principios de junio.

En este sentido, las temperaturas subirán notablemente en toda Catalunya, excepto en el litoral, donde se mantendrán con valores entre los 31ºC y los 33ºC. Mientras que en el resto, las marcas oscilarán entre los 35ºC y los 40ºC, pudiendo llegar hasta los 41ºC en zonas de Lleida.

Así, el Meteocat ha activado los avisos de nivel amarillo de peligro por calor.

Avisos activos por calor

Para el jueves, los servicios meteorológicos pronostican otro día despejado y cálido.

Las temperaturas ascenderán en el litoral y en el resto se mantendrán sin grandes cambios, por lo que los valores se situarán entre los 35ºC y los 40ºC, pudiendo superar los 41ºC en Lleida.

El Meteocat mantiene activos los avisos de nivel amarillo por calor.

Además, el calor y el bochorno se intensificarán tanto de día como de noche, lo que traerá de vuelta nuevos episodios de noches tórridas, con valores mínimos superiores a los 25ºC.

Hasta los 42ºC

A partir del viernes y durante el fin de semana se prevé una nueva subida de las temperaturas. Por tanto, se alcanzarán marcas extremadamente altas.

Asimismo, la siguiente semana podrían seguir subiendo y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera llegar a superar los 42ºC en algunas zonas de Catalunya.