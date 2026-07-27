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Previsión meteorológica

Nueva ola de calor: Catalunya vive las últimas horas de temperaturas más suaves

Los termómetros podrían volver a marcar valores superiores a 40ºC

Cambio de tiempo en Catalunya: últimas horas de calor y bochorno

Catalunya eleva los avisos por lluvia y activa su plan frente a inundaciones ante los chubascos torrenciales previstos para este fin de semana

Un grupo de personas protegiéndose del sol con un toldo en la playa del Bogatell, en Barcelona.

Un grupo de personas protegiéndose del sol con un toldo en la playa del Bogatell, en Barcelona. / Belén González

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Andrea Valenzuela García

Andrea Valenzuela García

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Tras un fin de semana con temperaturas algo más suaves y un tiempo más inestable en Catalunya, los servicios meteorológicos ya anuncian el cambio de tendencia: esperan una semana extremadamente calurosa de nuevo, lo que probablemente corresponda con una nueva ola de calor.

Sin embargo, la subida de las temperaturas llegará a mitad de semana, por lo que para este lunes y martes aún se puede disfrutar de una pequeña tregua del calor.

Previsión meteorológica para este lunes

La predicción meteorológica para este lunes apunta a un día mayormente despejado en Catalunya.

Además, no se esperan precipitaciones en ningún punto.

Las temperaturas mínimas serán similares a las del fin de semana: un ambiente matinal frío en el Pirineo y Prepirineo entre los 10ºC y los 15ºC, y fresco en zonas del interior y en el litoral norte, entre 14ºC y 19ºC.

En cuanto a la máxima, los valores empezarán a ascender progresivamente, oscilarán entre los 31ºC y los 36ºC, aunque podrían ser más bajos en el litoral y el Pirineo.

El martes, más calor

Para el martes, los servicios meteorológicos pronostican una jornada más calurosa y soleada prácticamente en toda Catalunya.

Los termómetros experimentarán una subida generalizada, salvo en el litoral, donde no se esperan cambios.

De esta forma, se alcanzarán valores significativamente elevados en la mitad oriental que rondarán los 35ºC y los 38ºC.

Llegada de la ola de calor

De cara al miércoles, se prevé un día mayormente despejado y caluroso. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) avisa de que es probable que el calor intenso corresponda con una ola de calor, que se alargará como mínimo hasta el próximo lunes.

En este sentido, las temperaturas subirán notablemente en toda Catalunya, excepto en el litoral, donde se mantendrán con valores entre 31ºC y 33ºC. Mientras que en el resto, las marcas oscilarán entre los 35ºC y los 40ºC, pudiendo llegar hasta los 41ºC en zonas de Lleida.

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Así, el Meteocat ha activado los avisos de nivel amarillo de peligro por calor.

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