Cambio de tiempo en Catalunya: últimas horas de calor y bochorno

En Catalunya, los modelos meteorológicos esperan un fin de semana nublado, con chubascos y tormentas, dado los efectos del descenso de latitud del chorro polar. Por tanto, las temperaturas serán más bajas, dando una pequeña tregua antes de que vuelvan a subir de cara a la siguiente semana.

Previsión meteorológica para este viernes

La predicción meteorológica para este viernes apunta a un día mayormente soleado y con bochorno en el territorio catalán.

Durante la tarde, son probables los chubascos en el Pirineo, que podrían caer localmente en forma de tormenta.

Las temperaturas mínimas posiblemente sean más elevadas, mientras que las máximas bajarán ligeramente o se mantendrán sin cambios. Aun así, se podrían seguir alcanzando los 40ºC en zonas de Lleida, y en el resto estarán alrededor de los 33ºC y los 37ºC.

Además, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activado los avisos de nivel amarillo y naranja por calor en Lleida.

Bajada de las temperaturas

Para el sábado, los servicios meteorológicos pronostican una jornada más inestable: el chorro polar descenderá de latitud y un descuelgue de aire frío en altura favorecerá la bajada de las temperaturas en la comunidad.

Desde las primeras horas del sábado, durante la madrugada, ya se esperan algunos chubascos en el extremo nordeste, y a partir del mediodía se podrían extender a todo el Pirineo, al interior nordeste y al prelitoral sur. Además, podrían caer en forma de tormenta y, localmente, con granizo.

Los termómetros experimentarán un descenso generalizado, salvo en el litoral de Tarragona, donde el mercurio podría ascender y las temperaturas ser significativamente más elevadas.

Así, el Meteocat mantiene activos avisos por calor en Tarragona.

No se superarán los 35ºC

De cara al domingo, se prevé un día mayormente despejado.

Sin embargo, desde las primeras horas de la mañana se esperan chubascos en el litoral y, a partir de la tarde, en el cuadrante nordeste. Probablemente caigan ocasionalmente en forma de tormenta y granizo, y podrían ser localmente fuertes.

Las temperaturas bajarán notablemente en toda Catalunya: las máximas no superarán los 35ºC en ningún punto y oscilarán entre los 28ºC y los 33ºC, mientras que las mínimas podrían no llegar ni a superar los 20ºC en muchas zonas.

No obstante, la tregua durará poco: a partir del lunes volverán a subir las temperaturas, aunque de forma progresiva.