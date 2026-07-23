Punto máximo de calor en Catalunya: el interior vivirá temperaturas extremas mientras que el litoral se salvará

En Catalunya, los servicios meteorológicos esperan para este jueves unas temperaturas extraordinariamente cálidas.

Sin embargo, no será de forma generalizada: en el litoral y prelitoral los valores no superarán los 35ºC, mientras que en zonas de interior, especialmente en Lleida, serán superiores a los 42ºC.

Igualmente, en la costa se espera un ambiente bochornoso, lo que aumenta la sensación térmica.

Previsión meteorológica para este jueves

La predicción meteorológica para este jueves apunta a un día marcado por un ambiente despejado, pero con la presencia de polvo en suspensión, igual que este miércoles.

Sin embargo, a partir del mediodía no se descartan chubascos en el Pirineo, que podría caer localmente en forma de tormenta.

Calor muy intenso y bochorno

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) prevé que las temperaturas asciendan notablemente este jueves: así, se alcanzarán valores significativamente elevados en la depresión de Lleida y en las zonas de interior de Tarragona, pudiendo superar los 42ºC puntualmente.

No obstante, en el litoral y prelitoral las marcas oscilarán entre los 31ºC y los 35ºC, aunque la humedad aumentará la sensación térmica, dejando una jornada de bochorno.

El Meteocat ha activado los avisos de nivel amarillo, naranja y rojo por calor en muchas comarcas catalanas, con un nivel de peligro de 5 sobre 6. Además, en Tarragona se mantienen activos durante la madrugada por calor nocturno.

Avisos por calor

Para el viernes, los servicios meteorológicos pronostican una jornada mayormente soleada.

Durante la tarde, el Meteocat espera chubascos en el Pirineo, que podrían caer localmente en forma de tormenta.

Las temperaturas mínimas probablemente sean más elevadas, mientras que las máximas bajarán ligeramente o se mantendrán sin cambios. Aun así, se podrían seguir alcanzando los 40ºC en zonas de Lleida y en el resto estarán alrededor de los 33ºC y los 36ºC.

Además, el Meteocat mantiene activos los avisos de nivel amarillo y naranja por calor en Lleida y por calor nocturno en zonas de Tarragona y Lleida.

Cambio drástico en el tiempo

De cara al sábado, se espera que la tendencia meteorológica empiece a cambiar: el chorro polar descenderá de latitud y un descuelgue de aire frío en altura podría favorecer un importante aumento de la inestabilidad.

Todavía existe incertidumbre sobre la posición definitiva de la vaguada e incluso sobre la posible formación de una dana.

Igualmente, todo apunta a un cambio de patrón durante el fin de semana, caracterizado por un descenso de las temperaturas y un aumento de la inestabilidad en forma de precipitaciones, especialmente en el extremo nordeste y en el prelitoral, que podrían ir acompañadas de tormenta y, localmente, de granizo.

La inestabilidad irá retirándose durante el domingo, pero aún dejará tormentas y precipitaciones en diversas zonas de Catalunya.