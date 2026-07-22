Polvo del Sáhara, calor y bochorno moderado: el aviso de Meteocat por lo menos hasta el viernes

En Catalunya, los modelos meteorológicos prevén unos días de calor sofocante y con calima en las zonas de costa y un cielo mayormente nublado en general.

Sin embargo, de cara al fin de semana la tendencia climática cambiará: se espera un descenso generalizado en las temperaturas, debido al chorro polar que descenderá de latitud.

Previsión meteorológica para este miércoles

La predicción meteorológica para este miércoles apunta a un día marcado por un ambiente nublado en la comunidad.

A partir de la tarde son probables las tormentas o chubascos y polvo en suspensión, por lo que podrían ser tormentas secas, con granizo y con barro.

También se esperan rachas de viento puntualmente fuertes en Tarragona por la tarde.

Avisos por calor nocturno

Los termómetros el miércoles experimentarán valores algo más bajos, por lo que es probable que no se registren máximas superiores a los 40ºC en ninguna comarca catalana.

De esta forma, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activado para este miércoles avisos de nivel amarillo y naranja por calor nocturno en comarcas de Tarragona y Lleida.

Calor más intenso

Para el jueves, los servicios meteorológicos pronostican una jornada despejada, pero aún con la presencia de polvo en suspensión.

A partir del mediodía no se descartan los chubascos en el Pirineo, que podrían ir acompañados de tormenta.

Las temperaturas probablemente asciendan notablemente de forma generalizada: así, se alcanzarán valores significativamente elevados en la depresión de Lleida y en Tarragona, pudiendo superar los 42ºC puntualmente.

El Meteocat mantiene activos los avisos de nivel amarillo y naranja de peligro por calor en muchas comarcas catalanas, así como de calor nocturno en Tarragona y Lleida.

Temperaturas superiores a 40ºC

De cara al viernes, se prevé un día mayormente soleado.

Durante la tarde, el Meteocat espera chubascos en el Pirineo, que podrían ir localmente acompañados de tormenta.

Las temperaturas mínimas probablemente sean más elevadas, mientras que las máximas bajarán ligeramente o se mantendrán sin cambios. Aun así, se podrían alcanzar los 40ºC en zonas de Lleida.

Además, el Meteocat mantiene activos los avisos de nivel amarillo por calor nocturno en zonas de Tarragona y Lleida.

Cambio drástico en el tiempo

A partir del fin de semana, la tendencia probablemente cambie de forma drástica: el chorro polar descenderá de latitud, provocando que las altas presiones se desplacen al sur de la Península.

Esto podría favorecer el paso de una dana o una vaguada cruzando el país que deje a su paso un descenso térmico generalizado, y tormentas localmente intensas, muy probables en Catalunya, aunque aún no es posible precisar con exactitud dónde.