Últimos días de calor antes de un giro del tiempo en Catalunya

En Catalunya, durante los próximos días se prevén unas jornadas marcadas por el calor sofocante, pero que podrían dar una pequeña tregua durante el fin de semana.

Igualmente, a pesar de la ola de calor que desde este domingo está afectando a la península Ibérica, en la comunidad catalana no se puede hablar de una ola de calor generalizada: el episodio se concentra sobre todo en las comarcas de Lleida, el Pirineo y las zonas interiores del sur.

Previsión meteorológica para este martes

La predicción meteorológica para este martes apunta a un día despejado, con presencia de polvo en suspensión por la mañana y con nubosidad aumentando por la tarde, cuando son probables algunos chubascos en los tercios norte y sur.

Además, podrían venir acompañados de barro y de tormenta, localmente seca.

Durante la tarde se prevén rachas de viento puntualmente muy fuertes asociadas a las tormentas vespertinas.

Temperaturas superiores a 40ºC

Las temperaturas este martes probablemente se mantengan sin grandes cambios respecto el lunes, por lo que serán valores significativamente elevados, especialmente en el tercio occidental de Catalunya, donde se pueden alcanzar los 40ºC.

De esta forma, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activado avisos de nivel amarillo de peligro por calor prácticamente en toda la provincia de Lleida.

Tormentas secas y con barro

De cara al miércoles, se prevé un ambiente nublado durante todo el día en la comunidad.

A partir de la tarde son probables las tormentas acompañadas de precipitaciones débiles y polvo en suspensión, por lo que podrían ser tormentas secas y con barro.

También se esperan rachas de viento puntualmente fuertes en el Pirineo y sur de Tarragona por la tarde.

Avisos por calor nocturno

Los termómetros el miércoles experimentarán valores similares o algo más bajos, por lo que es probable que no se registren máximas superiores a los 40ºC en ninguna comarca catalana.

Igualmente, el Meteocat mantiene activos los avisos de nivel amarillo y naranja por calor nocturno en comarcas de Tarragona y Lleida.

Calor más intenso

Para el jueves, los servicios meteorológicos pronostican una jornada despejada, pero aún con la presencia de polvo en suspensión.

A partir del mediodía no se descartan los chubascos en el Pirineo, que podrían ir acompañados de tormenta.

Las temperaturas probablemente asciendan notablemente de forma generalizada: así, se alcanzarán valores significativamente elevados en la depresión de Lleida y en Tarragona, pudiendo superar los 42ºC.

El Meteocat mantiene activos los avisos de nivel amarillo y naranja de peligro por calor en comarcas de Lleida, Tarragona y Barcelona, así como de calor nocturno en Tarragona y Lleida.

Descenso térmico generalizado

A partir del viernes y durante el fin de semana, la tendencia probablemente cambie de forma drástica: el chorro polar descenderá de latitud, provocando que las altas presiones se desplacen al sur de la Península. Esto favorecerá que una dana o una vaguada cruce el país, dejando a su paso un descenso térmico generalizado, y tormentas localmente intensas que son muy probables en Catalunya, aunque aún no es posible precisar con exactitud dónde.