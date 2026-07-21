Meteorología
Lluvias en Barcelona y L'Hospitalet: ¿Qué es un 'esclafit' o reventón cálido?
Fuertes rachas de viento tumban varios árboles de L'Hospitalet en una fugaz tormenta veraniega
Es un fenómeno meteorológico súbito y extremo, pero habitual en las olas de calor que se producen en verano, especialmente en el arco Mediterráneo
Cuando el calor no da tregua ni siquiera durante las noches, se engrosa la magnitud de la canícula. Encadenar madrugadas con temperaturas por encima de los 20 °C —conocidas como noches tropicales— contribuye a que se formen reventones cálidos o ráfagas descendentes, un fenómeno meteorológico popularmente como 'esclafit' en Catalunya, que se están produciendo estos días en estas latitudes, como ayer mismo en L'Hospitalet, con rachas de viento que derribaron árboles, y en Barcelona.
Los reventones cálidos responden a episodios súbitos, extremos y breves de temperaturas disparadas. En concreto, una ráfaga de viento muy rápida e intensa impacta con una extensión de tierra seca, de manera que ese aire tórrido se expande muy rápidamente por la superficie terrestre, originando súbitos e inmediatos aumentos de temperatura, así como un descenso de la humedad relativa del entorno.
En otras palabras, se trata de tormentas que se evaporan antes de tocar el suelo. Además, este fenómeno puede durar apenas unos minutos o prolongarse durante horas, suele ser difícil de predecir y puede llegar a ser confundido con un tornado.
Diferencia entre reventón cálido y seco
Existen reventones cálidos y secos. Se crean del mismo modo, pero hay una diferencia significativa. "No sube bruscamente la temperatura, sino que solo se producen rachas muy fuertes de viento", explica la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
¿Son predecibles los 'esclafits'?
Lo cierto es que localizar el lugar e instante en que se puede producir un reventón o 'esclafit' es, a día de hoy, un ejercicio difícil. Como los episodios de tiempo violento, se puede predecir una zona extensa de afectación, pero es complicado concretar el punto exacto donde se van a producir.
La AEMET explica que "con el estado actual de la ciencia, estos fenómenos no se pueden prever con exactitud el lugar que será afectado y hora, pero sí que se pueden señalar, que no es poco, zonas susceptibles para que se produzcan estos fenómenos y hoy hay entornos favorables".
Similitud con un tornado
En aspecto, un reventón cálido es muy parecido a un tornado y las consecuencias en tierra firme pueden llegar a ser igual de destructivas. Sin embargo, en el caso del tornado, los vientos de alta velocidad rodean un área central y el aire se mueve hacia adentro y hacia arriba. Por el contrario, los vientos en un 'esclafit' circulan hacia fuera en el momento en el que impactan contra la superficie terrestre.
- La AP-7 suma más de 20 kilómetros de retenciones hacia Barcelona en una jornada marcada por un accidente entre cuatro turismos en Mont-roig del Camp
- Oriol Núñez, bombero: 'Si quieres ser bombero, no puedes querer dormir todas las noches, son cosas incompatibles
- La tercera ola de calor del verano rozará Catalunya: 'Las temperaturas seguirán por encima de la media
- España se prepara para una nueva ola de calor que dejará máximas de 45 grados y elevará aún más el riesgo de incendios
- Más de 22.000 personas piden excedencias en verano para cuidar de los hijos: el 90% son mujeres
- Un menor de seis años muere ahogado en la piscina de un hotel en Calella
- Adiós al aire acondicionado: China inventa una revolucionaria 'niebla' en las alturas que baja hasta 8ºC la temperatura
- Fallece la mujer a la que dos sicarios quemaron por orden de su marido