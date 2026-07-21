Lluvias en Barcelona y L'Hospitalet: ¿Qué es un 'esclafit' o reventón cálido?

Cuando el calor no da tregua ni siquiera durante las noches, se engrosa la magnitud de la canícula. Encadenar madrugadas con temperaturas por encima de los 20 °C —conocidas como noches tropicales— contribuye a que se formen reventones cálidos o ráfagas descendentes, un fenómeno meteorológico popularmente como 'esclafit' en Catalunya, que se están produciendo estos días en estas latitudes, como ayer mismo en L'Hospitalet, con rachas de viento que derribaron árboles, y en Barcelona.

Los reventones cálidos responden a episodios súbitos, extremos y breves de temperaturas disparadas. En concreto, una ráfaga de viento muy rápida e intensa impacta con una extensión de tierra seca, de manera que ese aire tórrido se expande muy rápidamente por la superficie terrestre, originando súbitos e inmediatos aumentos de temperatura, así como un descenso de la humedad relativa del entorno.

En otras palabras, se trata de tormentas que se evaporan antes de tocar el suelo. Además, este fenómeno puede durar apenas unos minutos o prolongarse durante horas, suele ser difícil de predecir y puede llegar a ser confundido con un tornado.

Diferencia entre reventón cálido y seco

Existen reventones cálidos y secos. Se crean del mismo modo, pero hay una diferencia significativa. "No sube bruscamente la temperatura, sino que solo se producen rachas muy fuertes de viento", explica la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

¿Son predecibles los 'esclafits'?

Lo cierto es que localizar el lugar e instante en que se puede producir un reventón o 'esclafit' es, a día de hoy, un ejercicio difícil. Como los episodios de tiempo violento, se puede predecir una zona extensa de afectación, pero es complicado concretar el punto exacto donde se van a producir.

Efecto de un reventón térmico en L'Estartit / EPC

La AEMET explica que "con el estado actual de la ciencia, estos fenómenos no se pueden prever con exactitud el lugar que será afectado y hora, pero sí que se pueden señalar, que no es poco, zonas susceptibles para que se produzcan estos fenómenos y hoy hay entornos favorables".

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Similitud con un tornado

En aspecto, un reventón cálido es muy parecido a un tornado y las consecuencias en tierra firme pueden llegar a ser igual de destructivas. Sin embargo, en el caso del tornado, los vientos de alta velocidad rodean un área central y el aire se mueve hacia adentro y hacia arriba. Por el contrario, los vientos en un 'esclafit' circulan hacia fuera en el momento en el que impactan contra la superficie terrestre.