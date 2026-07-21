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Chorro polar: el fenómeno atmosférico que provocará un giro radical del tiempo en tres días

Los meteorólogos esperan el paso de una dana a lo largo del fin de semana

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Tormenta en Barcelona vista desde el mirador de Sarrià.

Tormenta en Barcelona vista desde el mirador de Sarrià. / Manu Mitru

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Andrea Valenzuela García

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En los próximos días, las temperaturas podrían alcanzar valores significativamente elevados en algunas zonas de Catalunya.

A pesar de la ola de calor que desde este domingoestá afectando la península Ibérica, dejando avisos por altas temperaturas, en la comunidad catalana no se puede hablar de una ola de calor generalizada: el episodio se concentra sobre todo en las comarcas de Lleida, el Pirineo y las zonas interiores del sur.

Sin embargo, los modelos meteorológicos apuntan a un cambio en el tiempo de cara al fin de semana, cuando se esperan los efectos de una dana.

Calor los próximos días

Desde este martes, los termómetros experimentarán marcas especialmente altas, pudiendo superar los 40ºC en algunas zonas del tercio occidental, una tendencia que será similar de cara al miércoles.

Asimismo, el jueves se esperan temperaturas superiores a los 42ºC que, incluso, podrían ser más altas si la nubosidad diurna, el polvo en suspensión o las brisas no lo impiden.

También se prevén valores mínimos elevados, por lo que el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activado avisos de peligro por calor tanto por el día como por la noche.

Cambio drástico en el tiempo

No obstante, a partir del viernes es probablemente un cambio en el tiempo que se irá intensificando a lo largo del fin de semana.

El meteorólogo Samuel Biener ha anticipado la previsión meteorológica indicando el paso de tormentas que afectarán a Catalunya y que podrían venir acompañadas de chubascos, vendavales y granizadas.

El cambio es debido al chorro polar que descenderá de latitud, provocando que las altas presiones se desplacen al sur de la Península. Esto favorecerá que una dana o una vaguada cruce el país dejando a su paso un descenso térmico generalizado, y tormentas localmente intensas que son muy probables en Catalunya, aunque aún no es posible precisar con exactitud dónde.

¿Qué es un chorro polar?

El chorro polar también se conoce como corriente en chorro o 'jet stream' y se suelen definir como corrientes de vientos muy intensos y estrechos.

Suele presentarse en distintas latitudes y las más comunes van de oeste a este o de este a oeste en la atmósfera superior, entre los 9 y 12 kilómetros de altitud.

Su función principal es actuar como una 'autopista' que divide el aire frío del Ártico del aire más cálido de los trópicos, guiando a su vez las borrascas y anticiclones.

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Podríamos pensar en los chorros como un río de vientos intensos, que se van ondulando, formando ramificaciones o que incluso desaparecen en algunas zonas. Si en una zona se vuelven inestables se pueden formar perturbaciones, como borrascas o ciclones tropicales.

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