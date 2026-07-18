Ni tropicales ni infernales: los meteorólogos estudian un nuevo nombre para las noches que superen los 35 grados en Catalunya

En los últimos días, Catalunya ha experimentado picos de temperatura extremos: varias poblaciones han superado los 40º y al menos 97 personas fallecieron a causa de las olas de calor la primera semana de julio.

Asimismo, se han registrado las temperaturas nocturnas más altas de la historia: en Barcelona, el pasado martes (7 de julio) y miércoles (8 de julio) los termómetros se situaron sobre los 30º. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) cree que nos encontramos ante un nuevo fenómeno.

Noches tropicales

Según un estudio de la Universidad británica de Roehampton, el organismo humano es capaz de soportar temperaturas superiores a los 40º. Algunos científicos sitúan ese tope en hasta 50º aunque, en este caso, la exposición debería ser inferior a los 20 minutos y solo teniendo en cuenta otros factores, como la humedad o la hidratación.

Contrariamente, el cuerpo no tolera niveles altos de temperatura durante la noche. Esto se debe a que el organismo, de forma natural, necesita descender su temperatura interna uno o dos grados para poder regenerar sus tejidos y conciliar el sueño, algo que muchos no están pudiendo hacer últimamente.

Los expertos definen estas noches como noches tropicales. Este concepto se originó en los trópicos para describir noches en las que las temperaturas no bajaban de los 20º y, poco a poco, fue extendiéndose como un índice climático formal en la comunidad meteorológica internacional, como es el caso de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Noches ecuatoriales e infernales

El concepto se quedó corto cuando las temperaturas mínimas, sobre todo en el Mediterráneo, empezaron a superar los 25º. Es por ello que surgió la idea de 'noche tórrida' (o ecuatorial) que, aunque no pertenezca a los glosarios oficiales de la Organización Meteorológica Mundial, ha acabado popularizándose como una respuesta al cambio climático.

Hace unos años, en el Alt Empordà (Girona), se registraron temperaturas nocturnas superiores a los 30º. Frente a la necesidad de definir y poner un límite a este cambio, los expertos catalanes empezaron a hablar de otro nuevo concepto: 'la nit roent', que podría traducirse como 'noche al rojo', es decir, extremadamente caliente, un término que fue aceptado por el Centre de Terminologia de Catalunya (Termcat) en 2022.

Mientras que en castellano se adoptó el término 'noche infernal', en inglés empezó a hablarse de las 'extreme tropical nights' (noches tropicales extremas) y las 'extreme warm nights' (noches cálidas extremas).

Noches de 35º o más

Este miércoles, Portbou (Girona) ha vivido una noche infernal, llegando a los 32,5º, la temperatura nocturna más extrema en Catalunya este mes de julio. El salto desde que la localidad registró en agosto 2018 una de las mínimas más altas de la comunidad (31º) ha sido leve, aunque no menos sorprendente.

Ante estos datos, el jefe de Predicció del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Santi Segalà, ha reconocido que se está planteando cómo nombrar las noches que superan los 35º: "Ha sido uno de los temas de conversación en un chat de meteorólogos", ha admitido en el programa 'Més nit' de 3Cat.

Otros meteorólogos hablan de 'cremadora', 'sufocant', 'abrasadora' o 'bullent' y algunos usuarios también han hecho propuestas en las redes y destacan 'ignescent'.