Leve bajada de temperaturas
Llegan las lluvias a Catalunya en una leve tregua de calor: apunta a ser el verano más cálido desde 1950
Es uno de los años con mayor riesgo de incendio forestal de los últimos tiempos, pues el final de la tercera ola de calor no ha rebajado el riesgo de fuego en el monte
Catalunya vive este fin de semana una leve tregua de calor intenso tras haber terminado la tercera ola del verano, aunque el riesgo de incendio sigue siendo elevado, especialmente en las comarcas centrales, Lleida y Terres de l'Ebre.
En este sentido, Protecció Civil de la Generalitat mantiene la alerta del Plan especial de emergencias por incendios forestales de Cataluña (INFOCAT) ante la persistencia de un elevado riesgo de fuegos en el medio rural.
El Servicio Meteorològic de Catalunya prevé que las temperaturas del fin de semana estén por encima de la media pero sin superar los umbrales de calor intenso, tras finalizar el pasado jueves la tercera ola del verano. El Meteocat también ha informado que las lluvias han llegado a Catalunya en esta leve pausa de intenso calor. "Observamos algunos chubascos en torno al macizo de Els Ports. Van acompañados de tormenta y dejan algunas décimas de precipita", han escrito en la red social 'X'.
El verano más calido desde 1950
Esta pasada noche ha sido tórrida (mínima de más de 25 grados) en diversos puntos del litoral y tropical (más de 20 grados) en Lleida, con una humedad elevada. Este es el inicio de verano más cálido en Cataluña desde 1950, con una temperatura media que está 3,8°C por encima de la media climática,
Es también uno de los veranos con mayor riesgo de incendio forestal de los últimos tiempos, pues el final de la tercera ola de calor no ha rebajado el riesgo de fuego en el monte.
Con el INFOCAT activado, los Bomberos de la Generalitat han reforzado el dispositivo este fin de semana, con espacial énfasis en las regiones de emergencias del centro de Catalunya, Lleida y Terres de l'Ebre, donde el nivel de riesgo es de 5 sobre 6. Asimismo, los Agents Rurals mantienen las restricciones de acceso a tres espacios naturales: la Ribera Salada, la Baronia de Rialb y Montmell-Marmellar.
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