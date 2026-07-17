Ambiente húmedo y pesado: Barcelona seguirá este viernes con calor

En Catalunya, este viernes los modelos meteorológicos anticipan una jornada condicionada por la inestabilidad en altura que cruza la comunidad de sur a norte y que favorecerá la llegada de chubascos, especialmente en las comarcas de Ponent.

En este sentido, las temperaturas ya han bajado en todo el territorio y en algunas zonas de la depresión central lo ha hecho de forma significativa, con descensos de hasta 5ºC y 9ºC.

Durante este viernes la calima irá reduciéndose hasta desaparecer, pero durante la mañana aún dejaba el cielo con un tono grisáceo, sobre todo en el litoral y el prelitoral.

Sensación de bochorno y subida de temperaturas

Sin embargo, el elevado porcentaje de humedad relativa en Catalunya aumenta significativamente la sensación de bochorno este viernes.

Además, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha anunciado la predicción meteorológica de los próximos días, indicando que las temperaturas volverán a experimentar una subida desde el domingo, cuando se podrían volver a alcanzar los 40ºC.

A partir del lunes, el ascenso de las marcas será más notable.

Previsión meteorológica para este viernes

La predicción meteorológica para este viernes apunta a un día mayormente soleado hasta el mediodía, cuando podría crecer la nubosidad en el interior del cuadrante nordeste, el tercio sur, el Pirineo y el Prepirineo.

De esta forma, por la tarde no se descartan chubascos en el Pirineo.

Las temperaturas descenderán ligeramente o se mantendrán sin cambios: en general los valores se situarán entre los 31ºC y los 38ºC.

A pesar de la bajada en las temperaturas, la humedad relativa media es muy elevada: superior al 50% en gran parte de la comunidad e incluso mayor de 80% en Catalunya central, lo que aumenta especialmente la sensación de bochorno.

Avisos por calor nocturno

De cara al sábado, se prevé un ambiente despejado durante la mañana y por la tarde podría crecer la nubosidad en el Pirineo, donde se esperan chubascos acompañados de tormenta.

Las temperaturas descenderán ligeramente o se mantendrán sin cambios: en general los valores se situarán entre los 32ºC y los 37ºC. Salvo en algunas comarcas de Lleida, donde se podrían alcanzar los 38ºC.

Aun así, el Meteocat ha activado avisos de nivel amarillo y naranja por calor nocturno en comarcas de Tarragona y Girona.

Hasta los 39ºC o 40ºC

Para el domingo, los servicios meteorológicos pronostican una jornada soleada y más calurosa prácticamente en toda Catalunya.

Por la tarde se esperan algunos chubascos en el Pirineo, que probablemente irán acompañados de tormenta.

Los termómetros experimentarán una ligera subida, que será más notable en las comarcas de Ponent y en las Terres de l'Ebre. Las marcas oscilarán entre los 32ºC y los 37ºC. Salvo en zonas del interior de Lleida, donde se espera llegar a los 39ºC o incluso a los 40ºC.

De esta forma, el Meteocat mantiene activos avisos de nivel amarillo por calor nocturno en comarcas de Tarragona y Girona.