Baja la temperatura, pero sigue la humedad: el pronóstico del tiempo en Catalunya según Meteocat

En Catalunya, este jueves se prevé la llegada de inestabilidad en altura que favorecerá un aumento de la nubosidad, lo que hará que el valor de los termómetros empiece a descender progresivamente durante lo que queda de semana.

Asimismo, desde este jueves por la mañana, los chubascos que han entrado por el oeste de la comunidad han traído asociados fenómenos de tiempo violento.

Previsión meteorológica para este jueves

La predicción meteorológica para este jueves apunta a un día mayormente nublado en Catalunya hasta media tarde, cuando podría empezar a despejarse.

A lo largo de la jornada, se esperan chubascos en zonas del cuadrante noroeste y, de forma más local en el Pirineo y Prepirineo. Las precipitaciones irán acompañadas de barro y de tormentas.

Sin embargo, ya no serán tan intensos como lo han sido durante las primeras horas de la mañana: el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emitido avisos de vigilancia por tiempo violento en zonas de Lleida por piedras de granizo con un diámetro mayor a 2 cm, reventones cálidos o 'esclafits' y tornados.

Además, las condiciones meteorológicas han dejado ráfagas de viento de hasta 101,9 km/h en el Lac Redon (Vall d'Arán, Lleida) y de hasta 85,7 km/h en la Bonaigua (Pallars Sobirà, Lleida).

Sensación de bochorno por la humedad

Los termómetros experimentarán este jueves unos valores mínimos más elevados en algunas zonas de Catalunya, pero las máximas bajarán ligeramente.

Las marcas oscilarán entre los 33ºC y los 38ºC, sin llegar a los 39ºC o a los 40ºC en ninguna comarca catalana.

A pesar de la bajada en las temperaturas, la humedad relativa media es muy elevada: superior al 50% en gran parte de la comunidad e incluso mayor de 80% en zonas del litoral y de la depresión central de Lleida, lo que aumenta significativamente la sensación de bochorno.

Bajan las temperaturas

De cara al viernes, se prevé un ambiente soleado en general hasta el mediodía, cuando podría crecer la nubosidad en el interior del cuadrante nordeste, el tercio oeste, el Pirineo y el Prepirineo.

De esta forma, por la tarde no se descartan chubascos en el interior del cuadrante nordeste y en el tercio oeste.

Las temperaturas descenderán ligeramente o se mantendrán sin cambios: en general los valores se situarán entre los 31ºC y los 38ºC.

Aun así, el Meteocat ha activado avisos de nivel amarillo por calor nocturno en comarcas de Lleida.

Tendencia similar para el fin de semana

Para el fin de semana, los servicios meteorológicos pronostican una tendencia similar a la del viernes: sol hasta el mediodía y lluvia por la tarde en zonas del Pirineo y una progresiva bajada del valor de los termómetros, aunque con avisos del Meteocat por calor nocturno en comarcas de Lleida y Girona.

Con esto, desde el viernes se da por finalizada la ola de calor, lo que dará una pequeña tregua en las temperaturas.

Posible nueva ola de calor

Sin embargo, aunque el Meteocat todavía no anticipa el pronóstico para la semana siguiente en Catalunya, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sí anuncia una subida significativa en las temperaturas por la llegada de una masa de aire muy cálido procedente del norte de África junto a las altas presiones a partir del sábado en algunas zonas de España.

Esto podría derivar en otra ola de calor, pero en principio afectará especialmente al sur de la península Ibérica y a las Baleares, así que la comunidad catalana podría quedar al margen.