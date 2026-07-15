¿Qué es el reventón térmico del que avisa Aemet?

La Agencia Estatal de Meteorología en la Comunitat Valenciana y Aragón decreta para este miércoles la alerta roja que, además de las máximas de 42 grados, incluye ventiscas, tormentas secas y reventones térmicos. En Catalunya, el Meteocat també decreta alerta roja en Barcelona. Pero, ¿qué es este último fenómeno meteorológico?

¿CÓMO SURGE?

El reventón se origina a raíz del desplome del aire a gran velocidad que choca contra el suelo, este suceso es acompañado por fuertes rachas de viento y lluvias repentinas que pueden ser peligrosos a su paso. Provienen del núcleo de una tormenta en forma de corriente descendiente y su duración se comprende entre 5 y 30 minutos. Según la meteorología pueden ser húmedos o secos. Pero, a causa de las olas de calor ha surgido una nueva variante: el reventón térmico o cálido.

DOS TIPOS

La principal diferencia depende si la precipitación llega al suelo o no. Según Aemet, los reventones secos carecen de lluvia en la superficie y la corriente descendente es generada tras la evaporación del agua por debajo de la nube. Y, por otro lado, los húmedos se originan a raíz del alcance de las precipitaciones por la superficie terrestre.

REVENTÓN TÉRMICO O CÁLIDO

Este fenómeno categorizado de especial es cada vez más frecuente en las olas de calor que visitan nuestro país. Este derivado surge cuando la corriente descendiente, tras atravesar la capa de aire cálido y seco que la impulsa, llega a un nivel estable, frío y húmedo cercano a la superficie, pero no llega a contactar con el suelo. Este proceso resulta en una repentina e intensa corriente de aire cálido, en el que suele bajar el nivel de humedad; suele ocurrir en la fase final de una tormenta.

Normalmente comienza cómo un reventón seco clásico: las nubes de humedad se funden con el aire seco, pero, a medida que empieza a llover y se enfría el aire, el agua se evapora, por lo que no llega al suelo por el calor seco entre la nube y la superficie. A partir de este suceso, el aire frío por su peso se desploma sobre el suelo y se extiende en forma de ráfagas de más de 80 kilómetros por hora, pero el aire se va calentando a medida que ejerce presión contra el pavimento creando una atmósfera seca y abrasadora.

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Este tipo de reventones, cada vez más complicados de pronosticar, suelen formarse en horario nocturno o a primera hora de la mañana; cuando la temperatura de la superficie terrestre es baja.

Fuente: Levante - EMV