Meteorología
Calor hoy jueves, 16 de julio, en Catalunya: consulta las temperaturas máximas y la previsión del tiempo, según Meteocat y Aemet
El tiempo en Barcelona | Consulta las temperaturas máximas y la previsión según Meteocat y Aemet
El calor sigue siendo el gran protagonista en Catalunya de un verano que, según todos los pronósticos, presentará unas temperaturas por encima de la media. Ayer miércoles, 15 de julio, los termómetros volvieron a marcar una jornada en la que la temperatura máxima se registró en Anglès con 42,4 ºC, y la situación continuará este jueves, 16 de julio.
En lo que llevamos de día estas son las temperaturas más altas registradas en Catalunya.
Por su parte, ayer en Barcelona se alcanzó los 36,4ºC durante el día en el Observatorio Fabra, los 35,4ºC en la la estación meteorológica del Raval y los 36,2 ºC en el de Zona Universitaria, y la situación de calor intenso se mantendrá hoy.
Por la noche tampoco hubo clemencia, seguimos sumando noches tropicales, que es cuando el termómetro no baja de los 20 ºC, y noches tórridas, que es cuando no baja de los 25 ºC.
En lo que llevamos de día estas son las temperaturas más altas registradas en Barcelona.
Estos episodios de calor extremo, en los que apenas se nota el respiro térmico entre ellos, se refleja perfectamente en la tabla de anomalías de temperatura: pasamos día y noche con el termómetro por encima de la media de lo que tocaría para estas fechas.
¿Qué tiempo hará hoy?
Para hoy la previsión en Catalunya y Barcelona indica que padeceremos otra jornada sofocante y entramos en la tercera ola de calor del verano. El termómetro se mantendrá en sus máximos en las horas centrales del día. Se prevé también altas temperaturas nocturnas en el litoral, moviéndose entre la noche trópical o tórrida (dependiendo de si el termómetro no baja de los 20 ºC o de los 25 ºC) o incluso superándola en algunos puntos.
Riesgo para la salud
Esta situación de termómetros disparados supone un peligro para la salud de las personas. El impacto es generalizado, pero afecta muy especialmente en las personas mayores. En el siguiente mapa se muestra los niveles de riesgo para la salud por calor para hoy y para los próximos dos días en España.
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