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Previsión meteorológica

Esta será la peor hora por calor extremo este miércoles en Catalunya

Las temperaturas superarán los 40ºC en muchas zonas de la comunidad

El pico de calor aún está por llegar: quedan pocas horas para que Catalunya hierva

Carme Farnell, técnica de predicción del Meteocat, sobre lo que ocurrirá este miércoles en Catalunya: "Se podría llegar a los 40ºC, 41ºC o 42ºC"

Termómetro de una farmacia en Montgat marcando 44 grados al sol en plena segunda ola de calor.

Termómetro de una farmacia en Montgat marcando 44 grados al sol en plena segunda ola de calor. / Jordi Cotrina

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Andrea Valenzuela García

Andrea Valenzuela García

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Este miércoles se prevé una jornada de calor muy intenso en Catalunya, llegando a tocar techo los valores de los termómetros.

Con esto, es el peor día de esta tercera ola de calor en cuanto a temperaturas, que el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) no descarta que se alargue hasta el viernes.

Previsión meteorológica para este miércoles

La predicción meteorológica para este miércoles apunta a un día soleado, con intervalos de nubes altas que se irán moviendo de sudeste a nordeste, y con un ambiente especialmente caluroso.

El Meteocat no descarta algún chubasco aislado en puntos del litoral y prelitoral acompañado de barro. Igualmente, cabe destacar que parte de la precipitación se evaporará por el ambiente seco y no llegará al suelo.

Asimismo, es posible que se den tormentas secas: alguna descarga eléctrica sin lluvia.

Aviso de nivel rojo de peligro por calor

Los termómetros experimentarán este miércoles unos valores más elevados. Los valores superarán los 40ºC en muchas zonas de Catalunya y, en general, las marcas oscilarán entre los 35ºC y los 40ºC, pudiendo superarse en zonas del interior de Lleida.

De esta forma, el Meteocat mantiene activos avisos de nivel amarillo, naranja y rojo de peligro por calor en todas las comarcas catalanas, que en algunas zonas también seguirán vigentes por la noche.

Por ahora, el Meteocat califica el nivel de peligro con un 5 sobre 6.

Comarcas catalanas con temperaturas más altas

Las zonas que es posible que registren los valores más elevados durante este miércoles probablemente sean el Vallès Oriental y el Occidental, así como en las comarcas de alrededor, especialmente el Baix Llobregat.

En estas comarcas, los avisos del Meteocat ya son de nivel rojo desde las 8.00 horas hasta las 20.00 horas.

Además, se volverán a activar durante la madrugada del jueves por calor nocturno.

Igualmente, los picos de calor se darán durante las horas centrales del día, cuando podrían llegar hasta los 41ºC en algunas zonas.

A partir del jueves, menos calor

A partir del jueves, las temperaturas experimentarán un descenso progresivo y probablemente ya no se superen los 40ºC en ninguna zona de la comunidad, salvo en Lleida capital, aunque en general los valores seguirán estando por encima de la media.

Sin embargo, el jueves aumentará la inestabilidad con chubascos y tormentas en el Pirineo, Prepirineo y, de forma puntual, en el tercio oeste.

Noticias relacionadas y más

Para el viernes, las temperaturas seguirán la misma tendencia de bajada: los cambios podrían ser mínimos pero, al menos, ya no se alcanzarán los 39ºC ni los 40ºC en ninguna comarca catalana.

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