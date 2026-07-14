Tiempo
Carme Farnell, técnica de predicción del Meteocat, sobre lo que ocurrirá este miércoles en Catalunya: "Se podría llegar a los 40ºC, 41ºC o 42ºC"
Las temperaturas podrían ser significativamente altas
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Con tres olas de calor en apenas un mes en Catalunya preocupan las temperaturas a las que se pueden llegar las próximas semanas si la tendencia sigue igual.
Concretamente, esta tercera ola de calor, que se podría alargar hasta el viernes, probablemente alcance valores significativamente altos y no se descarta que se pueda llegar hasta los 44ºC en alguna zona de la comunidad.
Tercera ola de calor en Catalunya
Desde el domingo, cuando comenzó la tercera ola de calor en Catalunya, la temperatura ha ido subiendo progresivamente, pero todavía no ha tocado, ni mucho menos, techo.
El calor se intensificará notablemente de cara al miércoles, cuando se podrían alcanzar marcas especialmente elevadas.
Igualmente, para este martes también se podrían superar valores por encima de la media para esta época.
Temperaturas más altas este martes
De esta forma, la técnica de predicción del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) Carme Farnell ha aclarado en 'Nació Digital' que las temperaturas más altas este martes no se darán en Ponent, la zona donde habitualmente se experimentan valores más elevados: "Se podría llegar a los 40ºC, 41ºC y 42ºC, puede ser que no en la zona de Ponent, pero sí en la Catalunya central y puntos del prelitoral; por ahora, lo que más impacta cuando vemos los mapas".
Durante la tarde del martes, en Ponent sí "se llegará a los 40ºC o 41ºC, ya veremos si a los 44ºC, espero que no pero podría ser".
Peligro máximo de incendio
Además, Farnell explica que las condiciones climatológicas en general son las ideales para aumentar el riesgo de incendios: "El viento de componente oeste, que es muy seco, con una temperatura tan alta y con la humedad tan baja son los ingredientes perfectos para que haya un incendio".
En este sentido, pide precaución para prevenir o reducir este riesgo.
Sensación de sofoco
De cara al miércoles, la técnica de predicción indica que la temperatura será más elevada, pero "continuaremos con la sensación de sofoco causada por esta humedad que hay más alta y con el viento del sudeste".
Sin embargo, remarca que la situación en el interior de Catalunya es diferente, porque el ambiente es más seco; así en esa zona "el calor siempre es seco".
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