Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones generalesSondeo GESOPDavid SánchezRafa NadalFlorentino PérezCalorIVA autónomosFrancia - EspañaLey dependenciaLamine YamalMarius BorgGrand PrixJulieta Grajales
instagramlinkedin

Tiempo

Carme Farnell, técnica de predicción del Meteocat, sobre lo que ocurrirá este miércoles en Catalunya: "Se podría llegar a los 40ºC, 41ºC o 42ºC"

Las temperaturas podrían ser significativamente altas

El pico de calor aún está por llegar: quedan pocas horas para que Catalunya hierva

Se avecina un mes de julio tórrido en Catalunya: temperaturas extremas las próximas semanas

Gente refrescándose durante la ola de calor, en el centro de Barcelona.

Gente refrescándose durante la ola de calor, en el centro de Barcelona. / Manu Mitru

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Andrea Valenzuela García

Andrea Valenzuela García

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Con tres olas de calor en apenas un mes en Catalunya preocupan las temperaturas a las que se pueden llegar las próximas semanas si la tendencia sigue igual.

Concretamente, esta tercera ola de calor, que se podría alargar hasta el viernes, probablemente alcance valores significativamente altos y no se descarta que se pueda llegar hasta los 44ºC en alguna zona de la comunidad.

Tercera ola de calor en Catalunya

Desde el domingo, cuando comenzó la tercera ola de calor en Catalunya, la temperatura ha ido subiendo progresivamente, pero todavía no ha tocado, ni mucho menos, techo.

El calor se intensificará notablemente de cara al miércoles, cuando se podrían alcanzar marcas especialmente elevadas.

Igualmente, para este martes también se podrían superar valores por encima de la media para esta época.

Temperaturas más altas este martes

De esta forma, la técnica de predicción del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) Carme Farnell ha aclarado en 'Nació Digital' que las temperaturas más altas este martes no se darán en Ponent, la zona donde habitualmente se experimentan valores más elevados: "Se podría llegar a los 40ºC, 41ºC y 42ºC, puede ser que no en la zona de Ponent, pero sí en la Catalunya central y puntos del prelitoral; por ahora, lo que más impacta cuando vemos los mapas".

Durante la tarde del martes, en Ponent sí "se llegará a los 40ºC o 41ºC, ya veremos si a los 44ºC, espero que no pero podría ser".

Peligro máximo de incendio

Además, Farnell explica que las condiciones climatológicas en general son las ideales para aumentar el riesgo de incendios: "El viento de componente oeste, que es muy seco, con una temperatura tan alta y con la humedad tan baja son los ingredientes perfectos para que haya un incendio".

En este sentido, pide precaución para prevenir o reducir este riesgo.

Sensación de sofoco

De cara al miércoles, la técnica de predicción indica que la temperatura será más elevada, pero "continuaremos con la sensación de sofoco causada por esta humedad que hay más alta y con el viento del sudeste".

Noticias relacionadas y más

Sin embargo, remarca que la situación en el interior de Catalunya es diferente, porque el ambiente es más seco; así en esa zona "el calor siempre es seco".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cuatro detenidos por enterrar en suelo agrícola de Sant Esteve Sesrovires 46.000 toneladas de basura de Francia
  2. Dan Buettner, experto en longevidad: 'Si caminas, nadas o sales a correr todos los días, sumas 3 años de media a tu expectativa de vida
  3. Muere una niña de 9 años en las termas de la Fontcalda a raíz de la caída de una roca mientras se bañaba
  4. Detenido el exdiputado y exalcalde de Sant Feliu de Guíxols por masturbarse ante menores en la piscina de un hotel
  5. La Generalitat sanciona al Institut Josep Carreras por no proteger a una trabajadora que sufrió 'menosprecio' por parte de Manel Esteller
  6. La muerte de una niña en una zona de baño natural en Tarragona reabre el aviso: hay que vigilar también el entorno
  7. Científicos españoles detectan por primera vez azúcar en el corazón de la Vía Láctea: 'Está en una gran nube de gas y polvo
  8. El calor afloja en media España y coge fuerza en la otra mitad: Mediterráneo y Baleares, el epicentro de las altas temperaturas

Carme Farnell, técnica de predicción del Meteocat, sobre lo que ocurrirá este miércoles en Catalunya: "Se podría llegar a los 40ºC, 41ºC o 42ºC"

Carme Farnell, técnica de predicción del Meteocat, sobre lo que ocurrirá este miércoles en Catalunya: "Se podría llegar a los 40ºC, 41ºC o 42ºC"

El pico de calor aún está por llegar: quedan pocas horas para que Catalunya hierva

El pico de calor aún está por llegar: quedan pocas horas para que Catalunya hierva

Calor hoy martes, 14 de julio, en Catalunya: consulta las temperaturas máximas y la previsión del tiempo, según Meteocat y Aemet

Calor hoy martes, 14 de julio, en Catalunya: consulta las temperaturas máximas y la previsión del tiempo, según Meteocat y Aemet

Calor hoy, martes 14 de julio, en Barcelona: consulta las temperaturas máximas y la previsión del tiempo, según Meteocat y Aemet

Calor hoy, martes 14 de julio, en Barcelona: consulta las temperaturas máximas y la previsión del tiempo, según Meteocat y Aemet

Mucha humedad: Barcelona y el resto de Catalunya vivirán sensaciones térmicas difíciles de sobrellevar, según el Meteocat

Mucha humedad: Barcelona y el resto de Catalunya vivirán sensaciones térmicas difíciles de sobrellevar, según el Meteocat

A por la tercera ola de calor en Catalunya: en menos de 48 horas vuelven a subir las temperaturas

Catalunya se enfrenta a la tercera ola de calor del verano con temperaturas que ya superan los 38 grados

Catalunya se enfrenta a la tercera ola de calor del verano con temperaturas que ya superan los 38 grados

Catalunya encara la tercera ola de calor del verano, que se alargará como mínimo hasta el jueves

Catalunya encara la tercera ola de calor del verano, que se alargará como mínimo hasta el jueves