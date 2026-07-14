El pico de calor aún está por llegar: quedan pocas horas para que Catalunya hierva

La llegada de la masa de aire cálida norafricana que sobrevuela el Mediterráneo ya eleva el valor de los termómetros.

Sin embargo, las temperaturas todavía no han tocado techo, puesto que el miércoles se intensificará el calor, dejando marcas significativamente altas.

Previsión meteorológica para este martes

La predicción meteorológica para este martes apunta a un día mayoritariamente despejado y con un ambiente muy caluroso.

A partir del mediodía, en el Pirineo y Prepirineo no se descarta algún chubasco aislado e irregular, que será más probable de cara al final del día en el extremo noroeste del Pirineo y en otras zonas del extremo oeste. Además, no se descarta que venga acompañado de tormentas secas y también, de barro.

Las temperaturas subirán de forma ligera. Las marcas irán desde los 32ºC hasta los 38ºC en gran parte de Catalunya, y en Lleida se podrían elevar hasta los 40ºC.

Por tanto, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activado avisos de peligro por temperaturas elevadas este martes en algunas comarcas de Lleida, así como por calor nocturno en zonas de Girona, Tarragona y Lleida.

El miércoles, más caluroso

Para el miércoles, los servicios meteorológicos pronostican una jornada significativamente más calurosa prácticamente en toda Catalunya.

Probablemente sea el peor día de esta ola de calor, que el Meteocat no descarta que se alargue hasta el viernes, en cuanto a las temperaturas, porque es cuando serán más intensas.

Sin embargo, el cielo podría estar este miércoles algo más nublado y desde la mañana no se descartan chubascos de base elevada o virgas que podrían ir acompañados de tormentas y de barro en el prelitoral y en el tercio sur de Catalunya.

Avisos de peligro por calor

Los termómetros experimentarán el miércoles unos valores más elevados. Las marcas oscilarán entre los 35ºC y los 40ºC. Salvo en zonas del interior de Lleida, Girona y Barcelona, donde se espera llegar a los 41ºC.

De esta forma, el Meteocat mantiene activos avisos de nivel amarillo y naranja de peligro por calor, que también seguirán vigentes por la noche.

Por ahora, el Meteocat califica el nivel de peligro de 4 sobre 6.

Jornada nublada pero cálida

De cara al jueves, se prevé una jornada nublada a la vez que cálida en Catalunya.

Desde por la mañana es probable algún chubasco débil y aislado en zonas del tercio oeste del territorio y, a partir del mediodía, en el Pirineo y Prepirineo.

Las precipitaciones irán acompañadas de barro y localmente en forma de tormenta.

Además, no se descartan rachas fuertes de viento.

Temperaturas de hasta 40ºC

Las temperaturas mínimas previstas para el jueves serán ligeramente más elevadas, mientras que las máximas se esperan sin cambios o que desciendan ligeramente.

Los valores oscilarán entre los 33ºC y los 38ºC en gran parte de la comunidad, mientras que se superarán los 39ºC y los 40ºC en la depresión central de Lleida.

Con esto, el Meteocat mantiene activos los avisos por calor nocturno en varias comarcas catalanas.