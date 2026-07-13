Mucha humedad: Barcelona y el resto de Catalunya vivirán sensaciones térmicas difíciles de sobrellevar, según el Meteocat

Los modelos meteorológicos anunciaron este domingo la llegada de una masa de aire cálido norafricana, acompañada de polvo en suspensión, que sobrevuela el Mediterráneo.

Asimismo, las temperaturas desde el domingo han ido e irán ascendiendo progresivamente, coincidiendo con la tercera ola de calor del verano, y a mitad de semana los valores del termómetro se intensificarán notablemente y podrían dejar cifras especialmente elevadas.

Previsión meteorológica para este lunes

La predicción meteorológica para este lunes apunta a una jornada soleada y cálida en Catalunya.

Al final de la tarde es posible algún chubasco débil y aislado en puntos del tercio oeste de la comunidad.

La visibilidad empeorará por la presencia de polvo en suspensión, que podría dejar el ambiente con calima.

La humedad eleva la sensación térmica

Las temperaturas previstas serán ligeramente más elevadas. Además, la humedad media es relativamente alta (63%), lo que incrementa drásticamente la sensación térmica.

Los valores oscilarán entre los 32ºC y los 37ºC en gran parte de la comunidad, mientras que se superarán los 38ºC en la depresión central de Lleida.

Con esto, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activado avisos de nivel amarillo de peligro por calor en varias comarcas catalanas, que también se mantendrán activas durante la noche en la provincia de Tarragona.

Temperaturas por encima de los 40ºC

De cara al martes, se prevé un día mayoritariamente despejado y con un ambiente aún más caluroso.

A partir del mediodía, en el Pirineo no se descarta algún chubasco aislado e irregular acompañado de barro.

Las temperaturas subirán de forma ligera. Las marcas irán desde los 32ºC hasta los 38ºC en gran parte de Catalunya, y en Lleida se elevarán hasta los 40ºC y los 41ºC.

Por tanto, el Meteocat mantiene activos los avisos de peligro por temperaturas elevadas en algunas zonas de Catalunya, así como por calor nocturno en Tarragona.

Peor día de la ola de calor

Para el miércoles, los servicios meteorológicos pronostican una jornada significativamente calurosa prácticamente en toda Catalunya.

El Meteocat avisa de que podría ser el peor día en cuanto a las temperaturas porque es cuando se intensificará la ola de calor, que se alarga, como mínimo, hasta el jueves.

Sin embargo, el cielo podría estar este miércoles algo más nublado y desde la mañana no se descartan chubascos de base elevada o virgas que podrían ir acompañados de tormentas.

Avisos de peligro por calor

Los termómetros experimentarán el miércoles unos valores más elevados. Las marcas oscilarán entre los 35ºC y los 40ºC. Salvo en zonas del interior de Lleida, Girona y Barcelona, donde se espera llegar a los 42ºC.

De esta forma, el Meteocat mantiene activos avisos de nivel amarillo y naranja de peligro por calor, que también seguirán activas durante la noche.

Por ahora el Meteocat califica el nivel de peligro con un 4 sobre 6.