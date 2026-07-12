Catalunya se enfrenta a la tercera ola de calor del verano con temperaturas que ya superan los 38 grados

Tras una jornada de tregua, Catalunya empieza a notar los efectos de la tercera ola de calor del verano. Después de un episodio de temperaturas tórridas, que ha dejado récords en Barcelona con un máximo histórico de 40,7º y temperaturas mínimas de 32º en el Empordà, este domingo los termómetros han vuelto a ir al alza en diferentes puntos del territorio.

La primera zona en sufrir las consecuencias de esta nueva ola de calor ha sido la provincia de Lleida. En Alcarràs (Segrià), se ha registrado una temperatura de 38,2º a las 15.30 h del domingo, siendo la más elevada de todo el territorio catalán. De cerca le siguen Torres de Segre, un municipio muy cercano al anterior, con 38º y Montesquiu, en la comarca de Osona, que registraba una temperatura de 37,2º a la misma hora. En la ciudad de Lleida, la temperatura ha sido de 37º, consolidándose como la provincia más calurosa con temperaturas entre los 32º y los 38,2º.

En el norte de Catalunya, aún dentro de la provincia de Lleida, las temperaturas han empezado a subir alrededor de las 16.30 h. En Vielha, capital de la Vall d'Aran, se han situado en los 37,5º, seguidos de los 37,2º registrados en Organyà, en el Alt Urgell.

En las provincias del litoral, la subida de los termómetros ha sido más moderada. En Girona, la temperatura más alta se ha registrado en Anglès, una localidad de interior perteneciente a la comarca de la Selva, donde han llegado hasta los 34,1º. En la costa, en cambio, se han mantenido alrededor de los 28º.

El área de Barcelona contabiliza temperaturas ligeramente más altas. Mientras que en Canyelles (Garraf) han llegado a los 33,8º, el resto de municipios se han estabilizado entre los 28º y los 32º. La subida ha sido menos notoria, por lo general, en la provincia de Tarragona. El pico de calor se sitúa, por el momento, en Vinebre, donde han escalado hasta los 33,4º. En el resto de la provincia, en cambio, las temperaturas se sitúan, en su gran mayoría, por debajo de los 31º.

Pese a las temperaturas relativamente moderadas de la jornada del domingo, los expertos prevén que esta tercera ola de calor podría llegar a ser incluso más potente que las dos anteriores. De hecho, no se descarta volver a activar los avisos de nivel naranja o rojo por calor extremo y que, además, se superen nuevos récords absolutos de temperatura en todo el territorio catalán.