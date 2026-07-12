Catalunya encara la tercera ola de calor del verano, que se alargará como mínimo hasta el jueves

Catalunya afronta desde este domingo la tercera ola de calor del verano, que se alargará como mínimo hasta el jueves y que afectará especialmente a las Terres de l'Ebre y a Ponent, y por la que el servicio Meteocat ha lanzado un aviso por calor intenso esta noche y mañana en el litoral y prelitoral sur.

Protecció Civil ha activado hoy la alerta del plan de prevención Procicat por calor, al tiempo que ha pedido prudencia a los colectivos más vulnerables y que se habiliten refugios climáticos.

La predicción de Meteocat indica que hoy el cielo estará enteramente cubierto por nubes altas y medias, con polvo en suspensión procedente del norte de África, y con un progresivo aumento de las temperaturas, sobre todo en el norte.

A las seis horas de esta pasada madrugada, y tras una noche tórrida, los termómetros marcaban 24,9 grados en la ciudad de Barcelona; 24,4 en Amposta (Tarragona); 23,4 en la ciudad de Tarragona; 21 en Lleida y 19,4 en Girona.

La cresta de la ola se dará el miércoles

Meteocat pronostica que, en principio, la cresta de la ola de calor se dará el miércoles para empezar a bajar el jueves. Mientras que durante el día el calor será más intenso en Terres de l'Ebre y las comarcas de Ponent, por la noche se notará más en el litoral y el prelitoral sur.

De momento, este servicio meteorológico ha lanzado para hoy domingo un aviso por calor a partir de mediodía en las comarcas leridanas de Val d'Aran, Pallars Sobirà y Alta Ribagorça, y por la noche, en las de Ribera d'Ebre, el Baix Camp, el Tarragonès i especialment el Baix Ebre y el Montsià.

Mañana lunes, las comarcas más afectadas serán las de Noguera, Pla d'Urgell y Segrià mientras que el martes lo serán las de Alt Urgell, la Noguera, Pallars Jussà, Pla d'Urgell y Segrià.

Protecció Civil ha pedido a los ayuntamientos que habiliten espacios frescos o salas con aire acondicionado por si fuera necesario su uso y que tengan una especial vigilancia de las personas mayores de 75 años que no tienen apoyo familiar o carecen de recursos, así como las que tienen alguna discapacidad o presentan limitaciones de movilidad.

Este organismo pide, además, prudencia en las actividades físicas al aire libre, incluidas las laborales, y un seguimiento singular de las que personas con enfermedades crónicas.

Protección Civil, además, hace un llamamiento a la prudencia en las actividades en el medio natural y recuerda que está prohibido hacer fuego en el bosque y su entorno.

Los bomberos refuerzan sus equipos

La predicción meteorológica, por otro lado, ha llevado a los Bombers de la Generalitat a reforzar sus equipos ante la alta probabilidad de incendios.

Según la unidad técnica del Grupo de Actuaciones Forestales (GRAF), el riesgo de fuego es de 5 sobre 6 en las comarcas del centro de Catalunya, sur de Lleida y Terres de l'Ebre. En el resto del territorio catalán, el nivel de peligro es 4 sobre 6.

En consecuencia, este cuerpo de emergencias reforzará con tres o cuatro dotaciones adicionales cada una de sus demarcaciones de trabajo, cifra que dependerá, precisa, del "grado de riesgo, así como de la apertura de los parques de Bombers Voluntaris".

Los bomberos reforzarán también las salas de control y la sala central, la estructura mando, el grupo operativo de apoyo y la guardia de apoyo de medios aéreos.

También se reforzará el grupo GRAF y los Equipos de Prevención Activa Forestal (EPAF).

Las condiciones meteorológicas, indican los técnicos en un comunicado de Protección Civil, apuntan a que "se pueden producir incendios rápidos que pueden ocasionar focos secundarios en las zonas forestales y los márgenes", sobre todo en las encinas y robles.

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En el conjunto del Estado, doce comunidades autónomas del norte y este peninsular además de Baleares activarán a partir del mediodía avisos por calor, lluvias y/o tormentas, nueve en nivel naranja (riesgo importante) por precipitaciones de más de 30 litros por metro cuadrado en una hora con posibilidad además de rachas muy fuertes de viento y granizo grande.