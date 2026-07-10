Luismi Pérez, meteorólogo: "Si se cumplen las previsiones, la semana que viene da miedo el calor que se prevé para España"

Apenas hace un día que terminó la segunda ola de calor de 2026 y ya está confirmada la siguiente, que llega en menos de 48 horas.

Eso sí, este viernes y sábado podremos disfrutar de la pequeña tregua que darán las temperaturas.

Valores especialmente elevados la semana que viene

Sin embargo, el descenso en los valores durará poco tiempo, puesto que el nuevo episodio de calor extremo desde este domingo podría dejar valores especialmente elevados comparables a los de este martes y miércoles, cuando se batieron varios récords de temperaturas.

El meteorólogo Luismi Pérez ha hablado sobre las isolíneas, a las que considera uno de los mejores indicativos para analizar el avance de las temperaturas.

Y dentro de ellas, se centra en las isobaras e isotermas: "Las isobaras son zonas en los mapas en las que se registra el mismo valor y, por tanto, se pueden representar como si fuera una especie de mapa topográfico. Un mapa de curvas de nivel para saber la altura de una montaña o de un relieve, por ejemplo".

Las isotermas son las que hacen referencia al calor, en concreto las situadas a unos 1.500 metros de altitud u 850 hPa (hectopascales), y las de unos 5.000 metros de altitud o 500 hPa permiten analizar la magnitud de las olas de calor.

Isotermas "más dopadas"

Al analizar las isotermas, el meteorólogo ha notado un cambio significativo en las últimas tres décadas: "Las isos han subido una media de 5ºC. Por lo tanto, lo que antes era una ola de calor con una iso aproximada de 18ºC o 20ºC a unos 1.500 metros de altura", lo que suele traducirse en temperaturas en superficie de entre 35ºC y 40ºC, "ahora se ha disparado hasta los 24ºC o 25ºC de media en altura", que equivale a unos 38ºC y 42ºC en superficie, añade.

Es por eso por lo que las olas de calor son -y serán- cada vez más comunes y habituales y, sobre todo, más intensas.

Ahora la isoterma es de 25ºC en altura

Como ya se ha comentado, encontrar una isoterma de unos 20ºC en altura corresponde, pues, a unos valores de entre unos 35ºC y 37ºC en la superficie.

En este contexto, "ahora pensad que estamos con una isoterma de 25, que eleva la máxima entre los 38ºC y los 43ºC", aclara Pérez.

"Máximas de más de 45ºC"

Cada vez son más frecuentes las isotermas de 30ºC en altura, lo que preocupa especialmente porque "antes eran exclusivas ya no solo del Sáhara, sino del núcleo interno del Sáhara, como puede ser, por ejemplo, Mauritania. Pero es que ahora estas isotermas de 30 se meten casi hasta el sur de Francia", explica el meteorólogo.

Y la cosa no tiene visos de mejorar: las previsiones para la semana que viene, según Pérez, incluyen algunas isotermas de 30ºC en altura: "¿En qué se traducen? En máximas de más de 45ºC".

Con estos datos, el meteorólogo no tiene más remedio que hacer un pronóstico aciago: "Si se cumplen las previsiones, la semana que viene da miedo el calor que se prevé para España".