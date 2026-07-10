Previsión meteorológica
A por la tercera ola de calor en Catalunya: en menos de 48 horas vuelven a subir las temperaturas
El calor dará una pequeña tregua durante dos días
En estos observatorios de Catalunya se han batido récords de temperatura por el calor
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Una nueva ola de calor llegará a Catalunya a partir del domingo, apenas dos días después de que, este jueves, terminara la segunda. Por tanto, las temperaturas darán una pequeña tregua este viernes y sábado.
Sin embargo, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) prevé un nuevo episodio de calor extremo a partir de domingo que durará, como mínimo, hasta el miércoles.
Los termómetros podrían alcanzar valores comparables a los que ya se produjeron este miércoles, cuando se batieron varios récords por calor en algunos municipios catalanes.
"Nuevo repunte de los termómetros"
El jefe de predicción del Meteocat, Santi Segalà, explica que las temperaturas bajarán un poco este viernes y que el fin de semana será un "respiro" tras la ola de calor, pero el domingo "se producirá un nuevo repunte de los termómetros", según ha explicado a Europa Press.
En cuanto a una posible normalización del calor, Segalà ha avisado de que "todavía es pronto, pero las previsiones apuntan a que a partir del jueves de la semana que viene los valores se rebajarán notablemente".
Previsión meteorológica para este viernes
La predicción meteorológica para este viernes pronostica una jornada mayoritariamente soleada y con un ambiente caluroso.
Durante la tarde probablemente crezca la nubosidad en el Pirineo y Prepirineo, donde son probables algunos chubascos y tormentas que dejarán cantidades poco abundantes.
Avisos por calor en 7 comarcas
Este viernes, pues, las temperaturas bajarán ligeramente y de forma más notable en el litoral y prelitoral.
Igualmente, seguirán siendo valores significativamente elevados y por encima de la media, que pueden alcanzar los 38ºC y los 39ºC en zonas del interior o del prelitoral.
De esta forma, el Meteocat ha reducido este viernes los avisos de situación meteorológica de peligro por calor a nivel amarillo en tres comarcas de Lleida (Noguera, Pla d'Urgell y Segrià), tres de Barcelona (Baix Llobregat, Garraf y Alt Penedès), y una de Tarragona (Baix Penedès).
Descenso en las temperaturas
El sábado, los servicios meteorológicos pronostican una jornada algo más nublada en Catalunya, especialmente en el Empordà y en el Pirineo, donde no se descartan chubascos aislados acompañados de tormenta.
Los termómetros registrarán unos valores ligeramente más bajos, excepto en la provincia de Lleida, donde no se esperan cambios en las máximas, por lo que alcanzarán los 38ºC y los 40ºC.
De esta forma, no hay avisos activos por calor en ninguna comarca.
Avisos por calor activos de nuevo
Para el domingo, el día estará algo nublado, pero ya no se esperan precipitaciones en ninguna zona.
Las temperaturas mínimas probablemente se mantengan con pocos cambios; las máximas ya empezarán a ascender de nuevo, salvo en el cuadrante sudoeste, donde no se esperan grandes cambios.
Por tanto, se espera alcanzar valores significativamente elevados en varias zonas, superando los 39ºC y los 40ºC en la provincia de Lleida.
Con esto, el Meteocat vuelve a activar avisos de nivel amarillo de peligro por calor en Lleida, Girona y Barcelona.
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