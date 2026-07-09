En estos observatorios de Catalunya se han batido récords de temperatura por el calor

La llegada de temperaturas cada vez más altas, así como la ola de calor intensa y duradera, están dejando valores históricos jamás registrados en Catalunya.

Y este jueves continúa el calor extremo, después de que el miércoles se registraran temperaturas excepcionales, de más de 40ºC en algunas zonas de Catalunya.

En este sentido, se han batido récords de calor en los termómetros de 10 observatorios catalanes de los 128 dependientes de la Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques (Xema), que lleva registrando datos más de 20 años.

Primeros récords, el martes

El martes ya se anunciaron nuevos récords absolutos en cuatro estaciones catalanas de la Xema.

En la estación del Pantà de Riba-roja (Ribera d'Ebre, Tarragona), se superaron los 43,3ºC; en Torroja del Priorat (Priorat, Tarragona); los 43,2ºC; en Ascó (Ribera d'Ebre) se alcanzaron los 42,3ºC; y en Margalef (Priorat) se llegó hasta los 41,7ºC. Todos estos registros son las marcas más altas obtenidas en más de 20 años.

Récord absoluto en 112 años

Sin embargo, la jornada de este miércoles fue aún más cálida, por lo que el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha publicado nuevos récords de temperaturas máximas.

En Barcelona, el Observatori Fabra ha registrado 40,9ºC, lo que supone un récord absoluto en 112 años de datos (del 1914 al 2026), según informa el meteorólogo Alfons Puertas.

El dato supera la anterior marca: los 40ºC registrados el 30 de julio de 2024.

En 10 observatorios catalanes

No solo en Barcelona se han superado récords históricos este miércoles: en el resto de la comunidad, el calor también ha afectado intensamente, generando picos de temperaturas nunca sufridas.

En la estación de Vinebre (Ribera d'Ebre, Tarragona) han alcanzado los 44,1ºC, superando los 43,8ºC del 11 de agosto de 2025. Este valor es, además, el más alto de toda Catalunya.

Además del Observatori Fabra y Vinebre, también se han batido récords en ocho estaciones catalanas más:

Ascó (Ribera d'Ebre) con 42.3ºC, ha superado los 42.2ºC del 11 de agosto de 2025. Sant Pere de Ribes (Garraf, Barcelona) con 40.7ºC, superando los 39.6ºC del 27 de agosto de 2010. Nulles (Alt Camp, Tarragona) ha registrado 40.4ºC, superando los 40.0ºC del 29 de junio de 2019. Sant Martí Sarroca (Alt Penedès, Tarragona) con 40.3ºC, ha superado los 39.3ºC. Vilafranca del Penedès-La Granada (Alt Penedès) hasta los 39.9ºC, superior a los 39.3 del 18 de julio de 2023. Constantí (Tarragonès) ha registrado 39.5ºC, superando los 38.7ºC del 13 de agosto de 2022. Vila-rodona (Alt Camp) con 39.3ºC, ha superado los 39.1ºC del 16 de agosto de 2025. Cunit (Baix Penedès, Tarragona) ha registrado 37.6ºC, superando los 37.2ºC del 3 de agosto de 2017.

Noches infernales

Por la noche, el calor tampoco ha dado tregua, más bien al contrario: se han dado noches tropicales, tórridas y hasta infernales.

El viento recalentado de Tramontana que ha soplado en el Alt Empordà (Girona) ha impedido que las temperaturas mínimas bajaran de los 30ºC.

En la estación de Portbou-Coll dels Belitres (Alt Empordà) se ha vivido este martes y miércoles la segunda noche infernal, y la madrugada de este miércoles al jueves, la mínima no ha bajado de los 32,7ºC entre las 00.00 UTC (tiempo universal coordinado) y las 00.30 UTC (equivale a las 2.00h y las 2.30 horas en la hora peninsular española), según los datos provisionales del Meteocat, que aún no están validados definitivamente.

La ola de calor no ha terminado

Sin embargo, estos récords de temperaturas podrían no haber tocado techo todavía, ya que la ola de calor no ha terminado y el Meteocat anticipa una previsión meteorológica para este jueves similar a la del miércoles.

En la depresión central se seguirán superando los 40ºC, y en el Pla de Lleida y la Ribera d'Ebre alcanzarán nuevamente los 42ºC.

Con esto, todas las comarcas de Catalunya mantienen avisos activos de peligro por calor de nivel amarillo, naranja y rojo. El nivel de peligro máximo es de 5 sobre 6.