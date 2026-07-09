Meteorología
Ola de calor hoy, jueves 9 de julio, en Barcelona: consulta las temperaturas máximas y la previsión del tiempo, según Meteocat y Aemet
Barcelona afronta un verano don el calor es el auténtico protagonista, y en el que, según todos los pronósticos, presentará unas temperaturas máximas por encima de a media.
Ayer miércoles, 8 de julio, se alcanzó los 40,9 ºC (récord histórico) durante el día en el Observatorio Fabra, los 38,3 ºC en la la estación meteorológica del Raval y los 39,6 ºC en el de Zona Universitaria, y la situación continuará este jueves, 9 de julio.
Por la noche tampoco hubo clemencia, seguimos sumando noches tropicales, que es cuando el termómetro no baja de los 20 ºC, y noches tórridas, que es cuando no baja de los 25 ºC.
Estos episodios de calor extremo, en los que apenas se nota el respiro térmico entre ellos, se refleja perfectamente en la tabla de anomalías de temperatura: pasamos día y noche con el termómetro hasta 13 grados por encima de la media de lo que tocaría para estas fechas.
¿Qué tiempo se espera hoy en Barcelona?
Para este jueves, 9 de julio, padeceremos otra jornada de calor sofocante. El termómetro se mantendrá en sus máximos en las horas centrales del día.
Se prevé también altas temperaturas nocturnas, con otra noche trópical o tórrida en el que el termómetro no baje de los 20 ºC o, incluso, de los 25 ºC.
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