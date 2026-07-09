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Calor hoy, sábado 25 de julio, en Barcelona: consulta las temperaturas máximas y la previsión del tiempo, según Meteocat y Aemet

El tiempo en toda Catalunya | Consulta las temperaturas máximas y la previsión según Meteocat y Aemet

Niños se refrescan en los juegos de agua de la plaza de les Glòries para hacer frente al calor.

Niños se refrescan en los juegos de agua de la plaza de les Glòries para hacer frente al calor. / Zowy Voeten

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David Jiménez

Francisco José Moya

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Barcelona afronta un verano con el calor es el auténtico protagonista, y en el que, según todos los pronósticos, presentará unas temperaturas máximas por encima de a media.

El viernes, 24 de julio, se alcanzó los 33,2ºC durante el día en el Observatorio Fabra, los 30,5ºC en la la estación meteorológica del Raval y los 32,5ºC en el de Zona Universitaria, y la situación de calor intenso se mantendrá este sábado, 25 de julio.

Visualización de la temperatura máxima ayer.

Por la noche tampoco hubo clemencia, seguimos sumando noches tropicales, que es cuando el termómetro no baja de los 20 ºC, y noches tórridas, que es cuando no baja de los 25 ºC.

En lo que llevamos de día estas son las temperaturas más altas registradas en Barcelona.

Máxima y mínima del día en Barcelona

Estos episodios de calor extremo, en los que apenas se nota el respiro térmico entre ellos, se refleja perfectamente en la tabla de anomalías de temperatura: pasamos día y noche con el termómetro por encima de la media de lo que tocaría para estas fechas.

Visualización de la anomalía de temperatura en el observatorio Fabra.

¿Qué tiempo se espera hoy en Barcelona?

Para hoy padeceremos otra jornada de calor sofocante. El termómetro se mantendrá en sus máximos en las horas centrales del día.

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Se prevé también altas temperaturas nocturnas, con otra noche trópical o tórrida en el que el termómetro no baje de los 20 ºC o, incluso, de los 25 ºC.

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