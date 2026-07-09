Meteorología
Calor hoy, martes 22 de julio, en Barcelona: consulta las temperaturas máximas y la previsión del tiempo, según Meteocat y Aemet
El tiempo en toda Catalunya | Consulta las temperaturas máximas y la previsión según Meteocat y Aemet
Barcelona afronta un verano con el calor es el auténtico protagonista, y en el que, según todos los pronósticos, presentará unas temperaturas máximas por encima de a media.
El lunes, 21 de julio, se alcanzó los 33,6ºC durante el día en el Observatorio Fabra, los 31,4ºC en la la estación meteorológica del Raval y los 33,1ºC en el de Zona Universitaria, y la situación de calor intenso se mantendrá este martes, 22 de julio.
Por la noche tampoco hubo clemencia, seguimos sumando noches tropicales, que es cuando el termómetro no baja de los 20 ºC, y noches tórridas, que es cuando no baja de los 25 ºC.
En lo que llevamos de día estas son las temperaturas más altas registradas en Barcelona.
Estos episodios de calor extremo, en los que apenas se nota el respiro térmico entre ellos, se refleja perfectamente en la tabla de anomalías de temperatura: pasamos día y noche con el termómetro por encima de la media de lo que tocaría para estas fechas.
¿Qué tiempo se espera hoy en Barcelona?
Para hoy padeceremos otra jornada de calor sofocante. El termómetro se mantendrá en sus máximos en las horas centrales del día.
Se prevé también altas temperaturas nocturnas, con otra noche trópical o tórrida en el que el termómetro no baje de los 20 ºC o, incluso, de los 25 ºC.
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