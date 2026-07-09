Meteorología
Calor hoy, viernes 17 de julio, en Barcelona: consulta las temperaturas máximas y la previsión del tiempo, según Meteocat y Aemet
El tiempo en toda Catalunya | Consulta las temperaturas máximas y la previsión según Meteocat y Aemet
Barcelona afronta un verano con el calor es el auténtico protagonista, y en el que, según todos los pronósticos, presentará unas temperaturas máximas por encima de a media.
El jueves, 16 de julio, se alcanzó los 32,3ºC durante el día en el Observatorio Fabra, los 30,2ºC en la la estación meteorológica del Raval y los 31,6ºC en el de Zona Universitaria, y la situación de calor intenso se mantendrá este viernes, 17 de julio.
Por la noche tampoco hubo clemencia, seguimos sumando noches tropicales, que es cuando el termómetro no baja de los 20 ºC, y noches tórridas, que es cuando no baja de los 25 ºC.
En lo que llevamos de día estas son las temperaturas más altas registradas en Barcelona.
Estos episodios de calor extremo, en los que apenas se nota el respiro térmico entre ellos, se refleja perfectamente en la tabla de anomalías de temperatura: pasamos día y noche con el termómetro por encima de la media de lo que tocaría para estas fechas.
¿Qué tiempo se espera hoy en Barcelona?
Para hoy padeceremos otra jornada de calor sofocante. El termómetro se mantendrá en sus máximos en las horas centrales del día.
Se prevé también altas temperaturas nocturnas, con otra noche trópical o tórrida en el que el termómetro no baje de los 20 ºC o, incluso, de los 25 ºC.
Suscríbete para seguir leyendo
- Rosalía entra en el examen para obtener la nacionalidad española: 'Una de las cantantes españolas más famosas actualmente es...
- Jhonny Mancilla, profesor: 'Estamos ante una generación de jóvenes para quienes la escuela clásica ya no da respuesta
- La madre de Noelia, la joven que recibió la eutanasia, pide identificar a los violadores de su hija: 'No quería que esto quedara impune
- Estas son las 5 carreras universitarias con los sueldos más bajos tres años después de graduarse
- Catalunya emite un aviso por contaminación atmosférica y mala calidad del aire ante la llegada de una intensa calima
- La pediatra del CAP que atendió al bebé maltratado en Barcelona no detectó lesiones anales tres días antes de su hospitalización
- El pederasta de La Salle Bonanova ingresa en la cárcel de Brians 2 seis años y medio después de la denuncia
- Estado de los embalses hoy, 16 de julio en Catalunya: consulta el estado de Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos