Meteorología
Calor hoy, sábado 1 de agosto, en Barcelona: consulta las temperaturas máximas y la previsión del tiempo, según Meteocat y Aemet
Nueva ola de calor en Catalunya: se volverán a superar los 42ºC y regresan las noches tórridas
Barcelona afronta un verano con el calor es el auténtico protagonista, y en el que, cumpliéndose todos los pronósticos, presenta unas temperaturas máximas por encima de la media.
El pasado viernes, 31 de julio, se alcanzó los 32,7ºC durante el día en el Observatorio Fabra, los 32,6ºC en la la estación meteorológica del Raval y los 32,9ºC en el de Zona Universitaria, y la situación de calor intenso continuará este sábado, 1 de agosto.
Con el inicio de la semana ha empezado la escalada de nuevo de temperaturas, y ya nos situamos en el primer día de la prevista ola de calor que nos azotará hasta el fin de semana.
Estos episodios de calor extremo, en los que apenas se nota el respiro térmico entre ellos, se refleja perfectamente en la tabla de anomalías de temperatura: pasamos día y noche con el termómetro por encima de la media de lo que tocaría para estas fechas.
La Generalitat ha advertido de que el riesgo de incendio forestal continúa siendo "extremo" en Catalunya y se agravará a partir de hoy miércoles y durante unos siete días, coincidiendo con un repunte de las temperaturas, que podrían volver a superar los 40 grados en algunos puntos, sobre todo el fin de semana.
Protección Civil ha pedido extremar la precaución, una vez el Servicio Meteorológico prevé que a partir del miércoles las temperaturas suban por encima de la media, llegando a picos por encima de 40 grados en muchos puntos de Catalunya.
Las altas temperaturas, que se notarán especialmente durante el fin de semana, irán acompañadas de humedades relativas muy bajas, inferiores al 30 %, por lo que el riesgo de incendio forestal se agravará, según Protección Civil.
¿Qué tiempo se espera hoy en Barcelona?
Para hoy padeceremos otra jornada de calor sofocante. El termómetro se mantendrá en sus máximos en las horas centrales del día. Hoy en Barcelona se espera un día soleado y muy cálido, con temperaturas en ascenso y que alcanzarán los 33 grados a las horas centrales pero que no bajarán con el paso de las horas: hacia las 21 horas podríamos encontrarnos con 34 grados en el centro de la ciudad.
Se prevé también altas temperaturas nocturnas, con otra noche trópical o tórrida en el que el termómetro rozará una mínima de 26 grados en el Raval.
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