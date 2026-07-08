El aviso de Santi Segalà, jefe de predicción del Meteocat: "Las temperaturas serán muy elevadas hasta, al menos, mediados de julio"

El Servicio Meteorológico de Catalunya (Meteocat) ha activado una alerta máxima de peligro por calor muy intenso para este miércoles en casi toda la comunidad, lo que supone una situación de máximo riesgo.

El jefe de predicción del Meteocat, Santi Segalà, explica que el aviso activado afecta a "los días álgidos" de la ola de calor -este martes y miércoles-, cuando el grado de peligro será "de 6 sobre 6" en casi todo el territorio, según ha explicado a Efe.

Temperaturas "extremadamente altas"

La segunda ola de calor de este verano será "más larga e intensa" que la anterior, en Sant Joan, según ha dado a conocer Segalà, quien ha hablado de temperaturas "extremadamente altas de forma extensa".

Para este miércoles, se espera que las temperaturas alcancen los 40ºC en el interior, tanto en Lleida como en Terres del Ebre y en el Empordà, así como en el interior de Girona. Igualmente, el pico de calor se alargará hasta el jueves.

Segalà asegura que, aunque los mapas indican que será a partir del viernes o el sábado cuando podría terminar la ola de calor, las temperaturas seguirán siendo "muy elevadas hasta, al menos, mediados de julio".

Previsión meteorológica para este miércoles

La predicción meteorológica para este miércoles apunta a una jornada mayoritariamente soleada y con un ambiente aún más caluroso.

Probablemente será el peor día de la ola de calor y es posible batir algunos récords de temperaturas igual que el martes, cuando se registraron al menos cuatro récords absolutos en Catalunya.

Sin embargo, durante la tarde podría crecer la nubosidad en el Pirineo y Prepirineo, donde son probables algunos chubascos y tormentas, que en algún caso podría ser seca, un tipo de fenómeno meteorológico que eleva el riesgo de incendios.

Avisos de nivel rojo por calor

Las temperaturas subirán ligeramente y de forma más notable en el litoral y prelitoral. El ambiente será extremadamente caluroso en toda Catalunya, con valores máximos superiores a los 40ºC en la depresión central, en el extremo nordeste, en el sur de Tarragona y en zonas del Prepirineo occidental, y hasta por encima de los 42ºC en Lleida.

De esta forma, el Meteocat y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantienen activos los avisos de situación meteorológica de peligro por calor.

Serán de nivel naranja y rojo en gran parte de Catalunya y no hay ninguna comarca catalana que quede fuera de los avisos por calor. Además, el nivel de peligro es máximo: 6 sobre 6.

Jueves, significativamente caluroso

El jueves, los servicios meteorológicos pronostican otra jornada significativamente calurosa prácticamente en toda Catalunya.

El cielo se mantendrá despejado en general y con nubosidad en zonas del Pirineo, Prepirineo y puntos del tercio oeste, donde son probables chubascos acompañados de tormentas.

Los termómetros registrarán unos valores mínimos más elevados, pero las máximas se mantendrán con pocos cambios. Por tanto, continuará el ambiente extremadamente cálido, que llegará a marcas superiores a los 40ºC en la depresión central, el sur de Tarragona y en zonas del Prepirineo occidental. Igual que el día anterior, se podrían superar los 42ºC en Lleida.

Avisos de peligro por calor y calor nocturno

Para el jueves, pues, el Meteocat y la Aemet mantienen activos los avisos de situación meteorológica de peligro por calor y por calor nocturno.

Durante las horas centrales del día, los avisos son de nivel amarillo, naranja y rojo. El nivel de peligro máximo es de 5 sobre 6.

El calor nocturno intenso se notará especialmente en el litoral y prelitoral y en el oeste de Tarragona. En este sentido, los avisos son de nivel amarillo y naranja.

Se alarga la ola de calor

Con esto, a partir del viernes y durante el fin de semana la tendencia será menos generalizada y menos intensa, pero aún con temperaturas por encima de la media.

En este sentido, el Meteocat alarga la ola de calor durante la semana que viene, sin un día final específico.