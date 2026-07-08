Previsión meteorológica
El aviso de Santi Segalà, jefe de predicción del Meteocat: "Las temperaturas serán muy elevadas hasta, al menos, mediados de julio"
Avisos rojos por calor máximo en Catalunya
Se avecina un mes de julio tórrido en Catalunya: temperaturas extremas las próximas semanas
Catalunya vive la noche más cálida de su historia con mínimas de 32 grados en el Empordà
El Servicio Meteorológico de Catalunya (Meteocat) ha activado una alerta máxima de peligro por calor muy intenso para este miércoles en casi toda la comunidad, lo que supone una situación de máximo riesgo.
El jefe de predicción del Meteocat, Santi Segalà, explica que el aviso activado afecta a "los días álgidos" de la ola de calor -este martes y miércoles-, cuando el grado de peligro será "de 6 sobre 6" en casi todo el territorio, según ha explicado a Efe.
Temperaturas "extremadamente altas"
La segunda ola de calor de este verano será "más larga e intensa" que la anterior, en Sant Joan, según ha dado a conocer Segalà, quien ha hablado de temperaturas "extremadamente altas de forma extensa".
Para este miércoles, se espera que las temperaturas alcancen los 40ºC en el interior, tanto en Lleida como en Terres del Ebre y en el Empordà, así como en el interior de Girona. Igualmente, el pico de calor se alargará hasta el jueves.
Segalà asegura que, aunque los mapas indican que será a partir del viernes o el sábado cuando podría terminar la ola de calor, las temperaturas seguirán siendo "muy elevadas hasta, al menos, mediados de julio".
Previsión meteorológica para este miércoles
La predicción meteorológica para este miércoles apunta a una jornada mayoritariamente soleada y con un ambiente aún más caluroso.
Probablemente será el peor día de la ola de calor y es posible batir algunos récords de temperaturas igual que el martes, cuando se registraron al menos cuatro récords absolutos en Catalunya.
Sin embargo, durante la tarde podría crecer la nubosidad en el Pirineo y Prepirineo, donde son probables algunos chubascos y tormentas, que en algún caso podría ser seca, un tipo de fenómeno meteorológico que eleva el riesgo de incendios.
Avisos de nivel rojo por calor
Las temperaturas subirán ligeramente y de forma más notable en el litoral y prelitoral. El ambiente será extremadamente caluroso en toda Catalunya, con valores máximos superiores a los 40ºC en la depresión central, en el extremo nordeste, en el sur de Tarragona y en zonas del Prepirineo occidental, y hasta por encima de los 42ºC en Lleida.
De esta forma, el Meteocat y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantienen activos los avisos de situación meteorológica de peligro por calor.
Serán de nivel naranja y rojo en gran parte de Catalunya y no hay ninguna comarca catalana que quede fuera de los avisos por calor. Además, el nivel de peligro es máximo: 6 sobre 6.
Jueves, significativamente caluroso
El jueves, los servicios meteorológicos pronostican otra jornada significativamente calurosa prácticamente en toda Catalunya.
El cielo se mantendrá despejado en general y con nubosidad en zonas del Pirineo, Prepirineo y puntos del tercio oeste, donde son probables chubascos acompañados de tormentas.
Los termómetros registrarán unos valores mínimos más elevados, pero las máximas se mantendrán con pocos cambios. Por tanto, continuará el ambiente extremadamente cálido, que llegará a marcas superiores a los 40ºC en la depresión central, el sur de Tarragona y en zonas del Prepirineo occidental. Igual que el día anterior, se podrían superar los 42ºC en Lleida.
Avisos de peligro por calor y calor nocturno
Para el jueves, pues, el Meteocat y la Aemet mantienen activos los avisos de situación meteorológica de peligro por calor y por calor nocturno.
Durante las horas centrales del día, los avisos son de nivel amarillo, naranja y rojo. El nivel de peligro máximo es de 5 sobre 6.
El calor nocturno intenso se notará especialmente en el litoral y prelitoral y en el oeste de Tarragona. En este sentido, los avisos son de nivel amarillo y naranja.
Se alarga la ola de calor
Con esto, a partir del viernes y durante el fin de semana la tendencia será menos generalizada y menos intensa, pero aún con temperaturas por encima de la media.
En este sentido, el Meteocat alarga la ola de calor durante la semana que viene, sin un día final específico.
- Un niño de 9 años con coeficiente intelectual 146 gana las olimpiadas de matemáticas: 'Todos somos genios, solo que cada uno es especial en algo diferente
- Incendios forestales en Catalunya y resto de España, en directo | Última hora del fuego en la Bisbal
- Catalunya activa los primeros avisos rojos por calor extremo ante un martes en que se esperan máximas por encima de los 43 grados
- Once semanas sin clases, calor extremo y pantallas: 'El ocio de los niños en verano es cada vez más tóxico
- Controlado el incendio en una nave industrial de Argentona que ha obligado a cortar la C-32
- ¿Cuándo acaba la ola de calor en Barcelona y resto de Catalunya? Esto dice el Meteocat
- Ola de calor hoy, miércoles 8 de julio en Catalunya: consulta las temperaturas máximas y la previsión del tiempo, según Meteocat y Aemet
- Denuncia que tres jóvenes la violaron cuando era una niña tras someterse a la terapia EMDR