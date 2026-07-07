¿Cuándo acaba la ola de calor en Barcelona y resto de Catalunya? Esto dice Meteocat

La segunda ola de calor del año ya está totalmente establecida en Catalunya: está dejando temperaturas significativamente elevadas.

Sin embargo, el calor intenso todavía no ha llegado a su máximo, ya que este miércoles se esperan registrar valores máximos de hasta 43ºC en algunas zonas de la comunidad y, en Barcelona, se podrían superar los 35ºC.

En este sentido, las temperaturas seguirán subiendo notablemente y no comenzarán a bajar hasta el sábado. Las jornadas más calurosas de la comunidad probablemente se darán entre el miércoles y el viernes.

Previsión meteorológica para este martes

La predicción meteorológica para este martes apunta a una jornada despejada y cálida en Catalunya.

A partir del mediodía irá creciendo la nubosidad en el Pirineo y Prepirineo, donde no se descarta algún chubasco débil.

El viento se prevé flojo y de dirección variable en gran parte de la comunidad, y por la tarde podría predominar el de componente sur.

Avisos de nivel rojo por calor

Las temperaturas previstas para este martes experimentarán unos valores más altos respecto al lunes, alcanzando marcas significativamente elevadas que dejarán un ambiente muy caluroso en toda Catalunya.

Los valores oscilarán entre los 33ºC y los 40ºC en gran parte de la comunidad, mientras que se superarán los 40ºC en la depresión central de Lleida, en el interior de la provincia de Barcelona y en el sur de Tarragona, con máximas de hasta 43ºC.

De esta forma, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) mantiene activos avisos de nivel naranja y rojo de peligro por calor en la mayoría de la comunidad, un nivel de peligro máximo valorado con un 5 sobre 6.

El miércoles será el peor día

De cara al miércoles, se prevé un día mayoritariamente soleado y con un ambiente aún más caluroso, y probablemente será el peor día de la ola de calor, con posibles récords de temperaturas.

Igualmente, durante la tarde crecerá la nubosidad en el Pirineo y Prepirineo, donde son probables algunos chubascos, que podrían ir acompañados de tormenta, que en algún caso podría ser seca, un tipo de fenómeno meteorológico que eleva el riesgo de incendios.

Subida generalizada de temperaturas

El viento se prevé flojo y de dirección variable en la mayoría de Catalunya, y por la tarde probablemente predomine el de componente sur.

Las temperaturas subirán notablemente. Las marcas serán especialmente elevadas de manera generalizada, superando los 38ºC y los 39ºC en las zonas del interior. Salvo en la depresión central de Lleida, el sur de Tarragona, el interior de la provincia de Barcelona y, en general, toda Girona, donde se podrían alcanzar los 42ºC y 43ºC.

Avisos por calor más severos

Para el miércoles, pues, el Meteocat y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantienen activos los avisos de situación meteorológica de peligro por calor.

Serán de nivel naranja y rojo en toda Catalunya, salvo en la Vall d'Aran, donde serán de nivel amarillo. Por tanto, no hay ninguna comarca catalana que quede fuera de los avisos por calor.

Además, el nivel de peligro es máximo: 6 sobre 6.

Último día de la ola de calor

El jueves, los servicios meteorológicos pronostican otra jornada significativamente calurosa prácticamente en toda Catalunya, pero será el último día de la ola de calor, según lo previsto.

El cielo se mantendrá despejado en general y con nubosidad en zonas del Pirineo y Prepirineo, donde son probables los chubascos acompañados de tormentas.

El viento se prevé flojo y de dirección variable en gran parte de la comunidad, y por la tarde podría predominar el de componente sudeste.

Los termómetros registrarán unos valores mínimos más elevados, pero las máximas se mantendrán con pocos cambios. Las marcas superarán los 38ºC y los 39ºC en las zonas del interior del territorio, y en el resto oscilarán entre los 35ºC y los 39ºC. Salvo en Lleida, donde se podría llegar a los 42ºC.