Meteorología
Ola de calor hoy, miércoles 8 de julio en Catalunya: consulta las temperaturas máximas y la previsión del tiempo, según Meteocat y Aemet
El calor sigue siendo el gran protagonista en Catalunya de un verano que, según todos los pronósticos, presentará unas temperaturas por encima de la media. Ayer martes, 7 de julio, los termómetros volvieron a marcar la jornada donde la temperatura máxima se registró en Vinebre con 43,7 ºC, y la situación continuará este miércoles, 8 de julio.
En lo que llevamos de día estas son las temperaturas más altas registradas en Catalunya.
Por su parte, el martes en Barcelona se alcanzó los 34,8 ºC durante el día en el Observatori Fabra y los 31,7 ºC en la la estación meteorológica del Raval.
Por la noche tampoco hubo clemencia, seguimos sumando noches tropicales, que es cuando el termómetro no baja de los 20 ºC, y noches tórridas, que es cuando no baja de los 25 ºC.
Estos episodios de calor extremo, en los que apenas se nota el respiro térmico entre ellos, se refleja perfectamente en la tabla de anomalías de temperatura: pasamos día y noche con el termómetro 7 grados por encima de la media de lo que tocaría para estas fechas.
Pronóstico de este miércoles, 8 de julio
Para este miércoles, 8 de julio, la previsión muestra que tanto la temperatura mínima como la máxima seguirán al alza en todo el territorio. En el sector de litoral la máxima se moverá entre los 33 ºC y los 36 ºC y; en el prelitoral entre los 35 ºC y los 40 ºC y en la Catalunya Central, Ponent y valle del Ebro entre los 37 ºC y los 42 ºC .
¿Qué tiempo se espera hoy en Barcelona?
En cuanto a Barcelona, para este miércoles, 8 de julio, padeceremos otra jornada de calor sofocante. El termómetro podría alcanzar los 34 ºC en las horas centrales del día. Se prevé también altas temperaturas nocturnas, con otra noche trópical o tórrida en el que el termómetro no baje de los 20 ºC o, incluso, de los 25 ºC.
Esta situación de termómetros disparados supone un peligro para la salud de las personas. El impacto es generalizado, pero afecta muy especialmente en las personas mayores. En el siguiente mapa se muestra los niveles de riesgo para la salud por calor para hoy y para los próximos dos días en España.
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