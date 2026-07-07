Calor hoy martes, 22 de julio, en Catalunya: consulta las temperaturas máximas y la previsión del tiempo, según Meteocat y Aemet

El calor sigue siendo el gran protagonista en Catalunya de un verano que, según todos los pronósticos, presentará unas temperaturas por encima de la media. Ayer lunes, 20 de julio, los termómetros volvieron a marcar una jornada en la que la temperatura máxima se registró en Lleida con 41,2ºC, y la situación continuará este martes, 21 de julio.

Tabla que muestra las temperaturas máximas de ayer en Catalunya.

En lo que llevamos de día estas son las temperaturas más altas registradas en Catalunya.

Tabla que muestra las temperaturas máximas de Catalunya del día.

Por su parte, ayer en Barcelona se alcanzó los 33,6ºC durante el día en el Observatorio Fabra, los 31,4ºC en la la estación meteorológica del Raval y los 33,1ºC en el de Zona Universitaria, y la situación de calor intenso se mantendrá hoy.

Visualización de la temperatura máxima ayer.

Por la noche tampoco hubo clemencia, seguimos sumando noches tropicales, que es cuando el termómetro no baja de los 20 ºC, y noches tórridas, que es cuando no baja de los 25 ºC.

En lo que llevamos de día estas son las temperaturas más altas registradas en Barcelona.

Máxima y mínima del día en Barcelona

Estos episodios de calor extremo, en los que apenas se nota el respiro térmico entre ellos, se refleja perfectamente en la tabla de anomalías de temperatura: pasamos día y noche con el termómetro por encima de la media de lo que tocaría para estas fechas.

Visualización de la anomalía de temperatura en el observatorio Fabra.

¿Qué tiempo hará hoy?

Para hoy la previsión en Catalunya y Barcelona indica que padeceremos otra jornada sofocante y entramos en la tercera ola de calor del verano. El termómetro se mantendrá en sus máximos en las horas centrales del día. Se prevé también altas temperaturas nocturnas en el litoral, moviéndose entre la noche trópical o tórrida (dependiendo de si el termómetro no baja de los 20 ºC o de los 25 ºC) o incluso superándola en algunos puntos.

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Riesgo para la salud

Esta situación de termómetros disparados supone un peligro para la salud de las personas. El impacto es generalizado, pero afecta muy especialmente en las personas mayores. En el siguiente mapa se muestra los niveles de riesgo para la salud por calor para hoy y para los próximos dos días en España.