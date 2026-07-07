Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
España - BélgicaIncendio AlmeríaLos GallardosJuanma MorenoRyanairOla de calorBarcelonaCatalunyaVolkswagenNotas de corte 2026 Catalunya
instagramlinkedin

Meteorología

Calor hoy, sábado 11 de julio en Catalunya: consulta las temperaturas máximas y la previsión del tiempo, según Meteocat y Aemet

El tiempo en Barcelona | Consulta las temperaturas máximas y la previsión según Meteocat y Aemet

Las Piscinas Municipales de Montjuïc repletas de bañistas durante una jornada de intenso calor.

Las Piscinas Municipales de Montjuïc repletas de bañistas durante una jornada de intenso calor. / MANU MITRU

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El calor sigue siendo el gran protagonista en Catalunya de un verano que, según todos los pronósticos, presentará unas temperaturas por encima de la media. Ayer viernes, 10 de julio, los termómetros volvieron a marcar la jornada donde la temperatura máxima se registró en Lleida con 39,6 ºC, y la situación continuará este sábado, 11 de julio.

Tabla que muestra las temperaturas máximas de ayer en Catalunya.

En lo que llevamos de día estas son las temperaturas más altas registradas en Catalunya.

Tabla que muestra las temperaturas máximas de Catalunya del día.

Por su parte, ayer en Barcelona se alcanzó los 33,7ºC durante el día en el Observatorio Fabra, los 29,9ºC en la la estación meteorológica del Raval y los 32,9 ºC en el de Zona Universitaria, y la situación de calor intenso se mantendrá hoy.

Visualización de la temperatura máxima ayer.

Por la noche tampoco hubo clemencia, seguimos sumando noches tropicales, que es cuando el termómetro no baja de los 20 ºC, y noches tórridas, que es cuando no baja de los 25 ºC.

En lo que llevamos de día estas son las temperaturas más altas registradas en Barcelona.

Máxima y mínima del día en Barcelona

Estos episodios de calor extremo, en los que apenas se nota el respiro térmico entre ellos, se refleja perfectamente en la tabla de anomalías de temperatura: pasamos día y noche con el termómetro por encima de la media de lo que tocaría para estas fechas.

Visualización de la anomalía de temperatura en el observatorio Fabra.

¿Qué tiempo hará hoy?

Para hoy la previsión en Catalunya y Barcelona indica que padeceremos otra jornada de calor sofocante. El termómetro se mantendrá en sus máximos en las horas centrales del día. Se prevé también altas temperaturas nocturnas en el litoral, moviéndose entre la noche trópical o tórrida dependiendo de si el termómetro no baja de los 20 ºC o de los 25 ºC.

Noticias relacionadas

Riesgo para la salud

Esta situación de termómetros disparados supone un peligro para la salud de las personas. El impacto es generalizado, pero afecta muy especialmente en las personas mayores. En el siguiente mapa se muestra los niveles de riesgo para la salud por calor para hoy y para los próximos dos días en España.

Mapa de 'meteosalud'

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Añádenos en Google
  1. El colegio de psicólogos catalanes investiga a la terapeuta de los Andic por posible intrusismo profesional y mala praxis
  2. Dan Buettner, experto en longevidad: 'Las personas que más viven no solo hacen más ejercicio, están construyendo amistades, comunidad y alegría
  3. Incendios en Catalunya y resto de España hoy, en directo: última hora de los fuegos activos en La Bisbal, Anoia, Sentmenat y Perpinyà
  4. Notas de corte 2026 en Catalunya: buscador y lista por carreras
  5. Notas de corte 2026 en Barcelona: buscador y lista por carreras
  6. Tengo 87 años y mi hija quería llevarme a una residencia: 'Lloré porque no sabía qué hacer, porque ninguna opción me parecía bien, porque sentía que se me estaban acabando las opciones. El mundo ya no tenía sitio para mí tal y como era
  7. Notas de corte 2026 en Catalunya: Baja Medicina y la titulación con la nota más alta es el doble grado de Derecho y Relaciones Internacionales en la UAB
  8. Un estudio apunta a que la vitamina D ayuda a la recuperación de los pacientes tras un ictus

Los meteorólogos coinciden: hay que empezar a pensar en nuevas palabras para definir las noches de más de 35ºC

Los meteorólogos coinciden: hay que empezar a pensar en nuevas palabras para definir las noches de más de 35ºC

Luismi Pérez, meteorólogo: "Si se cumplen las previsiones, la semana que viene da miedo el calor que se prevé para España"

Luismi Pérez, meteorólogo: "Si se cumplen las previsiones, la semana que viene da miedo el calor que se prevé para España"

A por la tercera ola de calor en Catalunya: en menos de 48 horas vuelven a subir las temperaturas

A por la tercera ola de calor en Catalunya: en menos de 48 horas vuelven a subir las temperaturas

Calor hoy, viernes 10 de julio en Catalunya: consulta las temperaturas máximas y la previsión del tiempo, según Meteocat y Aemet

Calor hoy, viernes 10 de julio en Catalunya: consulta las temperaturas máximas y la previsión del tiempo, según Meteocat y Aemet

Calor hoy, viernes 10 de julio, en Barcelona: consulta las temperaturas máximas y la previsión del tiempo, según Meteocat y Aemet

Calor hoy, viernes 10 de julio, en Barcelona: consulta las temperaturas máximas y la previsión del tiempo, según Meteocat y Aemet

En estos observatorios de Catalunya se han batido récords de temperatura por el calor

En estos observatorios de Catalunya se han batido récords de temperatura por el calor

Pablo Acebes, técnico del 112, sobre el calor: "Si notas cansancio o dolor de cabeza, debes buscar la sombra y beber agua"

Pablo Acebes, técnico del 112, sobre el calor: "Si notas cansancio o dolor de cabeza, debes buscar la sombra y beber agua"

El aviso de Santi Segalà, jefe de predicción del Meteocat: "Las temperaturas serán muy elevadas hasta, al menos, mediados de julio"

El aviso de Santi Segalà, jefe de predicción del Meteocat: "Las temperaturas serán muy elevadas hasta, al menos, mediados de julio"