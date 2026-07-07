Calor hoy, viernes 10 de julio en Catalunya: consulta las temperaturas máximas y la previsión del tiempo, según Meteocat y Aemet

El calor sigue siendo el gran protagonista en Catalunya de un verano que, según todos los pronósticos, presentará unas temperaturas por encima de la media. Ayer jueves, 9 de julio, los termómetros volvieron a marcar la jornada donde la temperatura máxima se registró en Lleida con 41,9 ºC, y la situación continuará este viernes, 10 de julio.

Tabla que muestra las temperaturas máximas de ayer en Catalunya.

En lo que llevamos de día estas son las temperaturas más altas registradas en Catalunya.

Tabla que muestra las temperaturas máximas de Catalunya del día.

Por su parte, ayer en Barcelona se alcanzó los 38ºC durante el día en el Observatorio Fabra, los 35,9ºC en la la estación meteorológica del Raval y los 37,7 ºC en el de Zona Universitaria, y la situación de calor intenso se mantendrá este viernes, 10 de julio.

Mapa de la temperatura máxima en Barcelona. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

Por la noche tampoco hubo clemencia, seguimos sumando noches tropicales, que es cuando el termómetro no baja de los 20 ºC, y noches tórridas, que es cuando no baja de los 25 ºC.

En lo que llevamos de día estas son las temperaturas más altas registradas en Barcelona.

Máxima y mínima del día en Barcelona

Estos episodios de calor extremo, en los que apenas se nota el respiro térmico entre ellos, se refleja perfectamente en la tabla de anomalías de temperatura: pasamos día y noche con el termómetro por encima de la media de lo que tocaría para estas fechas.

Visualización de la anomalía de temperatura en el observatorio Fabra.

Pronóstico de este viernes, 10 de julio

Para este viernes, 10 de julio, la previsión en Catalunya y Barcelona indica que padeceremos otra jornada de calor sofocante. El termómetro se mantendrá en sus máximos en las horas centrales del día. Se prevé también altas temperaturas nocturnas en el litoral, moviéndose entre la noche trópical o tórrida dependiendo de si el termómetro no baja de los 20 ºC o de los 25 ºC.

Noticias relacionadas

Riego para la salud

Esta situación de termómetros disparados supone un peligro para la salud de las personas. El impacto es generalizado, pero afecta muy especialmente en las personas mayores. En el siguiente mapa se muestra los niveles de riesgo para la salud por calor para hoy y para los próximos dos días en España.