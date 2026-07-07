Ola de calor en Catalunya este martes, 7 de julio: consulta las temperaturas máximas y la previsión meteorológica

El calor extenuante sigue sido el gran protagonista a nivel meteorológico este lunes, 6 de julio, y continuará este martes, 7 de julio, para un verano que no está dando ni un día de tregua en cuanto a los termómetros.

La temperatura máxima de este lunes en Catalunya se registró en Vinebre con 41,9 ºC.

Tabla que muestra las temperaturas máximas de ayer en Catalunya.

En lo que llevamos de martes estas son las temperaturas más altas registradas en Catalunya.

Tabla que muestra las temperaturas máximas de Catalunya del día.

Por suparte, el lunes en Barcelona se alcanzaron los 34,7 ºC durante el día en el Observatori Fabra y los 33,9 ºC en la la estación meteorológica del Raval.

Por la noche tampoco hubo clemencia, seguimos sumando noches tropicales, que es cuando el termómetro no baja de los 20 ºC, o noches tórridas, que es cuando no baja de los 25 ºC.

Máxima y mínima del día en Barcelona

Estos episodios de calor extremo, en los que apenas se nota el respiro térmico entre ellos, se refleja perfectamente en la tabla de anomalías de temperatura: pasamos día y noche con el termómetro entre 6 y 7 grados sobre la media de lo que tocaría para estas fechas.

Visualización de la anomalía de temperatura en el observatorio Fabra.

Pronóstico martes, 7 de julio

Para este martes, 7 de julio, la previsión muestra que tanto la temperatura mínima como la máxima seguirán al alza en todo el territorio. En las horas centrales del día y, sobre todo, durante la sobremesa, se espera que en las localidades de la plana de Lleida, el valle del Ebro, la Catalunya Central, y en sectores del Prepirineo occidental vuelvan a dispararse los termómetros rompiendo holgadamente la barrera de los 40 ºC.

¿Qué tiempo se espera hoy en Barcelona?

En cuanto a Barcelona, para este martes, 7 de julio, padeceremos otra jornada de calor sofocante. El termómetro podría alcanzar los 35ºC en las horas centrales del día. Se prevé también otra noche trópical o tórrida en el que el termómetro no baje de los 20 ºC o, incluso, de los 25 ºC.

Noticias relacionadas

Gráfico que muestra la previsión de temperaturas en Barcelona.

Visualización de la tabla de previsión de Barcelona.

Esta situación de termómetros disparados supone un peligro para la salud de las personas. El impacto es generalizado, pero afecta muy especialmente en las personas mayores. En el siguiente mapa se muestra los niveles de riesgo para la salud por calor para hoy y para los próximos dos días en España.