Avisos del Meteocat: peligro máximo por calor en Catalunya

Las cálidas masas de aire sobre el país han originado la segunda ola de calor del año, que ya está establecida en Catalunya y que, desde este domingo, está dejando temperaturas especialmente elevadas.

Sin embargo, este episodio no ha hecho más que empezar, ya que durante los próximos días podría ser un calor aún más intenso. Además, será más sofocante que la ola de calor de finales de junio, hace apenas dos semanas.

De esta forma, los servicios meteorológicos han activado avisos de nivel naranja y rojo por el peligro de calor en Catalunya. Están vigentes hasta el miércoles, pero la ola de calor no finalizará hasta el jueves, si no se prolonga.

Previsión meteorológica para este lunes

Este lunes, los servicios meteorológicos pronostican una jornada significativamente calurosa prácticamente en toda Catalunya.

El cielo se mantendrá despejado en general y con nubosidad en zonas del Pirineo, Prepirineo y el prelitoral, pero no se esperan precipitaciones.

El viento se prevé flojo y de dirección variable en gran parte de la comunidad, y por la tarde podría predominar el de componente sur.

Avisos de peligro por calor

Las temperaturas previstas para este lunes experimentarán unos valores ligeramente más altos respecto al domingo, alcanzando marcas significativamente elevadas que dejan un ambiente muy caluroso en toda Catalunya.

Los valores oscilarán entre los 33ºC y los 38ºC en gran parte de la comunidad, mientras que en la depresión central de Lleida y en el sur de Tarragona se situarán ente los 40ºC y 41ºC.

De esta forma, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) mantiene activos avisos de nivel amarillo y naranja de peligro por calor en la mayoría de la comunidad.

Avisos de nivel rojo

La predicción meteorológica para este martes apunta a una jornada mayormente despejada en Catalunya. Igual que el día anterior, irá creciendo la nubosidad en el Pirineo, donde no se descarta algún chubasco débil.

El viento se prevé flojo y de dirección variable en gran parte de la comunidad, y por la tarde podría predominar el de componente sur.

Los termómetros registrarán unos valores mínimos más elevados y, en general, oscilarán entre los 34ºC y los 39ºC en la mayoría del territorio. Salvo en Lleida y en el sur de Tarragona, donde se espera llegar hasta los 43ºC.

De esta forma, los avisos por peligro de calor de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) serán de nivel rojo en Lleida.

Temperaturas entre 40ºC y 42ºC

De cara al miércoles, se prevé un día mayoritariamente soleado y con un ambiente aún más caluroso.

Igualmente, durante la tarde crecerá la nubosidad en el Pirineo y Prepirineo, donde son probables algunos chubascos.

El viento se prevé flojo y de dirección variable en la mayoría de Catalunya, y por la tarde probablemente predomine el de componente sur.

Las temperaturas subirán ligeramente. Las marcas serán especialmente elevadas: entre los 34ºC y los 39ºC en algunas zonas de la comunidad, y entre los 40ºC y los 42ºC en la depresión central de Lleida, el sur de Tarragona, el interior de la provincia de Barcelona y, en general, toda Girona.