Se avecina un mes de julio tórrido en Catalunya: temperaturas extremas las próximas semanas

Catalunya ha vivido el junio más cálido de su historia, con temperaturas medias de unos cuatro grados por encima de lo que se esperaba para estas fechas.

De hecho, ha superado los registros del año 2003, que hasta ahora tenía el récord absoluto de calor para un mes de junio.

De esta forma, los servicios meteorológicos anticipan cómo podría ser el mes de julio: mucho más cálido de lo habitual y menos lluvioso que el resto de los meses de verano.

Anomalías cálidas muy importantes

Al menos, eso es lo que vaticinan el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (Ecmwf) y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que insisten en que será un julio con mucho calor en Catalunya.

Los modelos indican anomalías en las temperaturas, que también serán especialmente calurosas en todo el país, así como en el resto de Europa.

En este sentido, julio probablemente sea el mes más seco del año y el segundo más caluroso, después de agosto, que podría ser aún más cálido, aunque también más lluvioso.

Predicción de la próxima semana

El modelo europeo y la Aemet dibujan prácticamente la misma tendencia en el escenario de las próximas jornadas.

En la predicción de esta semana -del 6 al 12 de julio-, anuncian temperaturas hasta un 10% superiores al promedio, lo que representa una anomalía significativa, según el Ecmwf.

Chubascos y tormentas

Sin embargo, la Aemet también destaca que los chubascos y las tormentas podrían ser frecuentes en algunas zonas de la comunidad, pero menos probables que en el resto de la península Ibérica.

No obstante, este pronóstico está sujeto a mucha incerteza y podría variar considerablemente en futuras actualizaciones.

Gráfico de las anomalías medias de la temperatura superficial durante 7 días. / Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio

Temperaturas significativamente elevadas

Durante la semana del 13 al 19 de julio, la Aemet cree que el valor de los termómetros se aproximará más al promedio normal, pero en general es una situación prácticamente estancada. Lo que significa que las temperaturas serán significativamente elevadas durante los meses de julio y agosto, lo único que variará es la intensidad del calor.

La única esperanza viene por las previsiones de lluvia, ya que los expertos anuncian una probabilidad elevada (50%) de que sea un verano lluvioso.

Igualmente, por mucho que haya mayor riesgo de precipitaciones, esta previsión se refiere a que podría haber más episodios de tormenta de lo habitual, pero no necesariamente que vaya a llover mucho.

Lista de valores históricos

En cuanto a agosto, la tendencia del Ecmwf se muestra algo más parecido al promedio normal de calor. Lo que indica que aún se esperan temperaturas elevadas, pero podrían ser menos extremas.

Sin embargo, el pronóstico de agosto está aún más sujeto a la incertidumbre. Además, tras registrar Barcelona récords históricos de temperaturas en abril, de calor nocturno en mayo, y en toda Catalunya el junio más caluroso jamás observado desde que existen registros, lo más fácil es pensar que julio podría fácilmente sumarse a esta lista de valores históricos.