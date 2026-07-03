Alejandro Sáez, experto de la Organización Meteorológica Mundial: "En 20 años, quizá recordaremos este verano como uno de los más fríos"

Europa es el continente que más rápido se calienta en la Tierra, según el Informe Europeo sobre el Estado del Clima (ESOTC) 2025 de la agencia climática de la Unión Europea Copernicus.

Y, a medida que el clima se caldea, los impactos van aumentando: desde la pérdida de hielo glaciar hasta sequías generalizadas, pasando por repercusiones en la biodiversidad.

De hecho, en 2025 el continente experimentó olas de calor récord, tanto en la tierra como en el océano.

Europa se calienta el doble de rápido

El documento explica que Europa se está calentando a un ritmo más del doble de rápido que el promedio mundial.

Anomalías y extremos en la temperatura anual del aire superficial en 2025, basado en el período 1979-2025. / Servicio de Cambio Climático Copernicus (C3S)

Y sostiene que al menos el 95% del continente registró temperaturas superiores a la media durante el año anterior.

Además, la tasa de calentamiento varía dentro de los diferentes países europeos: Europa oriental se calienta más rápido que Europa occidental, mientras que el Ártico es la región que se calienta más rápidamente en la Tierra.

Con estos datos, no es de extrañar que varios países, como Reino Unido, Noruega e Irlanda, hayan registrado su año más cálido de la historia. O que haya sido el segundo más cálido en Irlanda, Suecia y Finlandia, por ejemplo.

Porque, en general, una gran parte del continente ha experimentado temperaturas superiores a la media.

"Uno de los más fríos"

Esta tendencia es cada vez más común, por lo que la Comisión Europea ya ha advertido de que los veranos que hoy se consideran extremos "podrían convertirse en la norma mañana". Y añade que "dentro de 20 años, quizá recordaremos este verano como uno de los más fríos".

A estas afirmaciones se suma el especialista en la Organización Meteorológica Mundial (OMM) Alejandro Sáez Reale que, en una entrevista con el canal televisivo France 24, explica que, debido al cambio climático, "es posible que estos episodios de calor extremo sean los más leves del resto de nuestras vidas".

El especialista también menciona que "deberíamos esperar que los próximos 10, 20 o 40 años esto sea cada vez más intenso y más grave".

Un conjunto de impactos

Sáez Reale explica que son un conjunto de impactos los que explican por qué Europa es la región que más rápido se calienta. Este fenómeno meteorológico no es exclusivo del cambio climático, pero lo que sí se atribuye a esta crisis es "la intensidad y la severidad de estos episodios, que va aumentando".

Asimismo, el incremento de la radiación solar, la disminución de la cobertura de nieve en el suelo y la reducción de partículas contaminantes que devuelven parte del calor solar al espacio son diferentes patrones meteorológicos que acentúan la tasa de calentamiento.

Por tanto, no se trata de algo que afectará únicamente durante el verano, sino también en invierno, cuando las temperaturas mínimas serán cada vez más altas.

Graves impactos en salud, infraestructura y economía

El cambio climático, junto a esta creciente tasa de calentamiento, es algo que tiene un gran impacto en muchos sectores diferentes. No solo intensifica los desastres: el calor extremo tiene graves impactos en la salud, en las infraestructuras y en la economía.

En primer lugar, en términos de salud ya se han registrado un elevado número de muertes vinculadas a las altas temperaturas. Solo en Catalunya, a lo largo del mes de junio se habrían producido al menos 218 muertes prematuras atribuibles al calor.

En cuanto a las infraestructuras, hay diferentes ejemplos en toda Europa, donde el calor ha destrozado algunas partes de la ciudad, como en el tranvía de la ciudad alemana de Leipzig, que vio su actividad interrumpida tras derretirse las juntas de los raíles.

Finalmente, la economía se ve afectada de diferentes formas, pero una de las principales es el turismo. Los destinos preferidos para viajar en verano están cambiando: ahora la tendencia es viajar a lugares donde haga frío para descansar también del calor.

Por tanto, "afecta al turismo y, de nuevo, a la economía: hay mucha industria y muchas familias que dependen de esto" explica Sáez Reale.