Vuelven las noches tropicales, el bochorno y el calor extremo a Catalunya

Cuando ni siquiera hace 10 días que acabó la primera ola de calor del año en Catalunya, ya está confirmada la llegada de la segunda.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha anunciado que desde el domingo y hasta, mínimo, el miércoles se prevé el episodio de calor especialmente intenso.

En este sentido, esta tendencia cálida coincide plenamente con los pronósticos para el mes de julio de los modelos meteorológicos que anticiparon unas semanas mucho más cálidas de lo habitual.

Previsión meteorológica para este viernes

Este viernes, los servicios meteorológicos pronostican una jornada estable y cálida prácticamente en toda Catalunya.

El cielo se mantendrá despejado en general y con nubosidad en zonas del Pirineo, pero no se esperan precipitaciones.

El viento se prevé flojo y de dirección variable en gran parte de la comunidad, y por la tarde podría predominar el de componente norte en Pirineos, oeste en la mitad occidental y del sur en el litoral.

Avisos de peligro por calor

Las temperaturas previstas para este viernes experimentarán unos valores ligeramente más altos, alcanzando marcas significativamente elevadas.

Los valores oscilarán entre los 32ºC y los 37ºC en gran parte de la comunidad, mientras que en zonas de Tarragona podrían llegar hasta los 38ºC y 39ºC puntualmente.

De esta forma, el Meteocat mantiene activos avisos de peligro por calor en comarcas tarraconenses.

Calor nocturno intenso

Sin embargo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indica que las mínimas darán una pequeña tregua durante la noche, ya que las más altas estarán sobre los 23ºC en zonas de Barcelona y Girona. Por tanto, aún teniendo noches tropicales, no se llegarán a experimentar noches tórridas.

La predicción meteorológica para este sábado apunta a una jornada mayormente despejada en Catalunya. Igual que el día anterior, irá creciendo nubosidad en el Pirineo, pero tampoco está previsto que llueva en ninguna zona.

El viento, por su parte, se espera flojo y de dirección variable en gran parte de la comunidad, y por la tarde podría predominar el de componente sur en Barcelona y Tarragona.

Valores más elevados

Los termómetros registrarán unos valores más elevados que oscilarán entre los 33ºC y los 38ºC en la mayoría del territorio. Las mínimas serán también más elevadas, aunque tampoco se darán noches tórridas, ya que la Aemet espera que se den 24ºC de mínima.

Aun así, el Meteocat ha activado avisos por calor nocturno en las comarcas del Baix Empordà y el Alt Empordà.

De cara al domingo, se prevé un día mayoritariamente soleado y con un ambiente especialmente caluroso. De hecho, para este día está previsto el inicio de la ola de calor en Catalunya.

Subidas generalizadas

El viento se espera flojo y de dirección variable la mayor parte del día, salvo en las horas centrales, cuando probablemente predominará el componente sur.

Las temperaturas, por tanto, subirán ligeramente. Las marcas serán especialmente elevadas: se situarán entre los 36ºC y los 39ºC en gran parte de la comunidad catalana.

Aunque haya zonas donde no se espera llegar a máximas de 36ºC, esto no implica que vayan a experimentar valores suaves, ya que en esas comarcas se podría llegar hasta los 32ºC o los 34ºC.