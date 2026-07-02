Predicción meteorológica
Se avecina un mes de julio tórrido en Catalunya: temperaturas extremas durante las próximas semanas
Los modelos anticipan un verano más caluroso de lo habitual
Así será el verano en Catalunya: el Meteocat apunta a que será más caluroso de lo habitual
España registra el primer semestre más cálido en los últimos 65 años
Catalunya ha vivido el junio más cálido de su historia, con temperaturas medias de unos cuatro grados por encima de lo que se esperaba para estas fechas.
De hecho, ha superado los registros del año 2003, que hasta ahora tenía el récord absoluto de calor para un mes de junio.
De esta forma, los servicios meteorológicos anticipan cómo podría ser el mes de julio: mucho más cálido de lo habitual y menos lluvioso que el resto de los meses de verano.
Anomalías cálidas muy importantes
Al menos, eso es lo que vaticinan el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (Ecmwf) y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que insisten en que será un julio con mucho calor en Catalunya.
Los modelos indican anomalías en las temperaturas, que también serán especialmente calurosas en todo el país, así como en el resto de Europa.
En este sentido, julio probablemente sea el mes más seco del año y el segundo más caluroso, después de agosto, que podría ser aún más cálido, aunque también más lluvioso.
Predicción de la próxima semana
El modelo europeo y la Aemet dibujan prácticamente la misma tendencia en el escenario de las próximas jornadas.
En la predicción de la semana siguiente -del 6 al 12 de julio-, anuncian temperaturas hasta un 10% superiores al promedio, lo que representa una anomalía significativa, según el Ecmwf.
Con estos valores, es probable que llegue la segunda ola de calor del año, un pronóstico ya anunciado por la Aemet.
Chubascos y tormentas
Sin embargo, la Aemet también destaca que los chubascos y las tormentas podrían ser frecuentes en algunas zonas de la comunidad, pero menos probables que en el resto de la península Ibérica.
No obstante, este pronóstico está sujeto a mucha incerteza y podría variar considerablemente en futuras actualizaciones.
Temperaturas significativamente elevadas
Durante la semana del 13 al 19 de julio, la Aemet cree que el valor de los termómetros se aproximará más al promedio normal, pero en general es una situación prácticamente estancada. Lo que significa que las temperaturas serán significativamente elevadas durante los meses de julio y agosto, lo único que variará es la intensidad del calor.
La única esperanza viene por las previsiones de lluvia, ya que los expertos anuncian una probabilidad elevada (50%) de que sea un verano lluvioso.
Igualmente, por mucho que haya mayor riesgo de precipitaciones, esta previsión se refiere a que podría haber más episodios de tormenta de lo habitual, pero no necesariamente que vaya a llover mucho.
Lista de valores históricos
En cuanto a agosto, la tendencia del Ecmwf se muestra algo más parecido al promedio normal de calor. Lo que indica que aún se esperan temperaturas elevadas, pero podrían ser menos extremas.
Sin embargo, el pronóstico de agosto está aún más sujeto a la incertidumbre. Además, tras registrar Barcelona récords históricos de temperaturas en abril, de calor nocturno en mayo, y en toda Catalunya el junio más caluroso jamás observado desde que existen registros, lo más fácil es pensar que julio podría fácilmente sumarse a esta lista de valores históricos.
- La conductora del autocar accidentado en Lleida con 44 heridos llevaba tres días trabajando en la empresa
- Dos personas en estado crítico y dos graves pero estables, los que más preocupan de los 44 heridos del accidente de autocar en Lleida,
- La jueza autoriza a la UDEF a rastrear las cuentas del futbolista 'Papu' Gómez y de otras ocho personas por la criptoestafa millonaria de Shirtum
- Confirmado: Se acaba tener que pagar por la maleta de mano por separado en el avión
- Carme, voluntaria con 89 años: 'Mi criterio es que la persona mayor nunca pierda el ánimo de crecer
- Resuelto el misterio del olor a quemado en la Barcelona metropolitana: el origen, un gran incendio en Aragón
- Huida de un pederasta: localizado inconsciente en Mataró un padre de Viladecans que iba a ser juzgado por violar a su hija
- Manuel Amate, experto en ahorro energético, avisa del error típico con el aire acondicionado: 'Nos da algo