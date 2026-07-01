Pequeña tregua del calor en Barcelona: solo por unas horas, según Meteocat

El anticiclón de las Azores se fortalece en Catalunya y, a la vez, un frente frío llegado del norte trae un cambio del tiempo este miércoles, aunque no durará mucho.

La entrada de la masa de aire más templada rebajará el calor intenso en la comunidad, provocando un descenso de las temperaturas de unos dos o tres grados.

Por lo tanto, se puede hablar de una pequeña tregua, pero no de que vaya a refrescar.

Previsión meteorológica para este miércoles

Este miércoles, los servicios meteorológicos anticipan una jornada estable y cálida en gran parte de Catalunya. Salvo en el Pirineo, Prepirineo, el cuadrante nordeste y algunos puntos del prelitoral central, donde la creciente nubosidad dejará el cielo nublado por la tarde.

Desde por la mañana, no se descarta algún chubasco débil en puntos del litoral y, a partir del mediodía, en el Pirineo, Prepirineo, en el interior del cuadrante nordeste y en el norte de la Catalunya central.

En general serán de intensidad floja y puntualmente de gran intensidad. Además, podrían ir localmente acompañados de tormenta y de granizo.

Avisos por intensidad de lluvia

De esta forma, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activado avisos de nivel amarillo por intensidad de las lluvias, ya que se espera acumular hasta 20 mm en 30 minutos en las comarcas del Berguedà, Ripollès, Osona, Moianès y Lluçanès (Girona y Barcelona).

Avisos por calor intenso

Las temperaturas previstas para este miércoles experimentarán unos valores más bajos en general; únicamente en el Pirineo y en el litoral de Tarragona se espera registros máximos significativamente elevados. Las marcas máximas en Barcelona y Girona oscilarán entre 30ºC y 34ºC.

Mientras, en las provincias de Tarragona y Lleida se situarán entre los 33ºC y 38ºC. Es por ello que el Meteocat también mantiene activos avisos de peligro por el calor intenso en algunas comarcas tarraconenses.

El viento, por su parte, se prevé flojo y de dirección variable en gran parte de la comunidad, y por la tarde podría predominar el de componente oeste en la mitad occidental y el del sur y sudeste en Barcelona y Tarragona.

El jueves vuelve el calor intenso

La predicción meteorológica para este jueves apunta a una jornada mayormente despejada en Catalunya. A diferencia del miércoles, el ambiente volverá a ser especialmente cálido y se recuperarán las temperaturas especialmente elevadas.

También al contrario del día anterior, para este jueves no se esperan precipitaciones en ningún punto.

Los termómetros registrarán unos valores mínimos similares y los máximos probablemente ascenderán en el cuadrante nordeste. Con esto, las marcas estarán en torno a los 30ºC y 36ºC, salvo en Tarragona, donde podrían registrarse hasta 38ºC.

Además, el Meteocat ha activado avisos por calor nocturna en el Alt Empordà y el Baix Empordà.

El viento se espera flojo y de dirección variable en la mayoría de Catalunya, y por la tarde podría predominar el de componente oeste en la mitad occidental y el del sur en el litoral.

El viernes, avisos por calor nocturno

De cara al viernes, se prevé un día mayoritariamente despejado y con un ambiente especialmente caluroso.

Las temperaturas subirán, tanto la mínima como la máxima, recuperando los valores significativamente elevados de forma prácticamente generalizada en toda Catalunya. Las marcas máximas oscilarán entre 33ºC y 38ºC en la mayoría de zonas del territorio.

Igual que el día anterior, el Meteocat mantiene activos los avisos por calor nocturno en el Alt Empordà y el Baix Empordà.

Finalmente, el viento se prevé flojo y de dirección variable por la mañana y por la tarde, de componente oeste en la mitad occidental y del sur en el litoral.