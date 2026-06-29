¿Cuándo bajan las temperaturas? El calor seguirá golpeando Catalunya, según el Meteocat

Tras un fin de semana con temperaturas significativamente elevadas en Catalunya, la tendencia cálida seguirá presente durante los próximos días y todavía sin fecha final para el calor.

Sin embargo, no se puede hablar de un tiempo estable, ya que la dorsal anticiclónica se ha retirado, provocando un aumento de la inestabilidad y tormentas desde este lunes.

Previsión meteorológica para este lunes

Este lunes, los servicios meteorológicos anticipan una jornada estable y cálida en gran parte de Catalunya. Salvo en el Pirineo y, por la tarde, en el interior del cuadrante nordeste, donde a lo largo del día podría ir desarrollándose nubosidad, provocando chubascos acompañados de tormentas localmente fuertes.

De esta forma, en las comarcas del Ripollès, Garrotxa, Osona y Selva (Girona y Barcelona) el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activado avisos de nivel amarillo por intensidad de las lluvias.

El viento, por su parte, se prevé flojo y de dirección variable en gran parte del territorio.

Las temperaturas previstas experimentarán unos valores similares respecto al domingo, aunque las máximas serán más elevadas. Las marcas máximas oscilarán entre 31ºC y 38ºC, y las mínimas superarán los 20ºC en la mayoría de la comunidad, lo que traerá otro episodio de noches tropicales, y, en Barcelona, tórridas.

Martes con chubascos y tormentas

La predicción meteorológica para este martes apunta a una jornada mayormente cálida en Catalunya. Igual que el día anterior, el cielo probablemente esté despejando en la mayoría de zonas, excepto en el Pirineo y en el interior del tercio norte, donde durante la tarde irá creciendo la nubosidad.

Así, al final de la mañana son probables los chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta en el nordeste, en el Pirineo y en el Prepirineo, y no se descartan en puntos del prelitoral.

El viento se espera flojo y de dirección variable, con tendencia a predominar el componente sur en el litoral y del oeste en la mitad occidental por la tarde.

Situación meteorológica de peligro por calor

Para este día, el Meteocat no mantiene activos los avisos por intensidad de lluvia, por el momento, aunque sí ha activado avisos por una situación meteorológica de peligro por calor, que afecta también durante la noche.

Con esto, los termómetros registrarán unos valores máximos aún más elevados, mientras que en las mínimas probablemente no haya grandes cambios.

Las máximas se situarán entre los 32ºC y 38ºC y las noches tropicales se darán en todo el litoral y parte del prelitoral catalán.

El miércoles bajan las temperaturas

De cara al miércoles, se prevé un día mayoritariamente despejado, pero la nubosidad podría ir creciendo en la mitad oriental por la tarde. El Meteocat espera algún chubasco y tormenta localmente fuertes desde por la mañana en el Pirineo y en el interior de la mitad oriental por la tarde.

El viento también se prevé flojo y de dirección variable en la mayoría de Catalunya.

Las temperaturas mínimas probablemente registren valores similares respecto al día anterior, pero podrían descender en la mitad sur, y las máximas se espera que desciendan moderadamente.

Igualmente, el ambiente seguirá siendo muy caluroso, ya que las máximas seguirán por encima de los 30ºC prácticamente en toda la comunidad. Además, desaparecerán las noches tórridas, pero no las tropicales.