Las 8 comunidades con avisos de la Aemet por chubascos, granizo y temperaturas de 40 grados

El anticiclón que afecta en gran parte del país marcará la situación meteorológica de este lunes.

Los cielos permanecerán despejados o con algunas nubes altas en gran parte de la península Ibérica, mientras que en algunas zonas crecerá la nubosidad, favoreciendo la formación de chubascos y tormentas.

De esta forma, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos en ocho comunidades autónomas, ya sea por lluvias y tormentas o por calor.

Previsión meteorológica para este lunes

Para este lunes, la Aemet anuncia una jornada en la que predominará el tiempo estable debido al anticiclón, con cielos despejados y alguna nube alta.

Sin embargo, por la tarde se espera que se desarrollen algunas nubes en la mitad este, que podrían dar lugar a chubascos y tormentas localmente fuertes y con probable granizo en el sistema Ibérico de Teruel y de la Comunitat Valenciana, el este de Castilla-La Mancha, el este de Andalucía, el norte de Murcia y, en menor medida, en los Pirineos. En el Cantábrico se prevén durante la primera mitad del día precipitaciones débiles.

El viento, por su parte, será en general flojo y de componente norte en el Cantábrico y en Castilla y León, y del este en el interior peninsular. Además, en Canarias se espera la entrada de calima en altura.

Temperaturas de hasta 40ºC

Las temperaturas máximas de este lunes bajarán en el sistema Ibérico, el nordeste de la meseta norte, el nordeste y el sudeste peninsular, Baleares y el Estrecho, y subirán en el resto. Las mínimas bajarán en el País Vasco, el sistema Ibérico, el valle del Ebro y algunos puntos del interior.

De esta forma, se prevén noches tropicales en el litoral mediterráneo y en puntos de Andalucía.

Además, se podrían superar los 34ºC en el interior de Gran Canaria, entre los 36ºC y los 38ºC en el oeste de la meseta sur, el sur de Mallorca y Extremadura, y entre los 38ºC y los 40ºC en el valle del Guadalquivir.

Avisos en 8 comunidades autónomas

En cuanto al estado de los avisos de la Aemet, este lunes permanecen activos avisos en ocho comunidades autónomas:

Catalunya, por lluvias, tormentas y calor intenso. Andalucía, por lluvias, tormentas y calor intenso. Aragón, por lluvias y tormentas. Baleares, por calor intenso. Castilla-La Mancha, por lluvias y tormentas. Extremadura, por calor intenso. Región de Murcia, por lluvias y tormentas. Comunitat Valenciana, por lluvias y tormentas.

Pronóstico para el resto de la semana

El resto de la semana, el anticiclón irá dejando un tiempo estable con cielos despejados en la Península, pero a partir del miércoles irá desapareciendo.

Es por ello que, a medida que se aleje, las temperaturas podrían descender de forma ligera: seguirá habiendo un ambiente caluroso, pero sin avisos activados por calor intenso, al menos por el momento.

Desde el martes, los avisos por tormentas y lluvias ya no estarán activos. Los pronósticos siguen anticipando algunos chubascos o tormentas, no obstante probablemente sean lluvias dispersas de intensidad débil y las cantidades acumuladas podrían ser muy reducidas.