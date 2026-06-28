Barcelona roza los 36 grados en vísperas de una noche bajo aviso del Meteocat por calor nocturno

El episodio de calor excepcional que atraviesa Europa deja de nuevo una jornada de temperaturas anómalas en Barcelona en la recta final de un mes de junio en el que los termómetros se sitúan siete grados por encima de la media. Pese a que la ola de calor finalizó oficialmente el 24 de junio, el calor no remite y el Observatori Fabra ha alcanzado este domingo 35,9 grados, el tercer valor más alto en los 112 años de los que hay registros.

Las altas temperaturas predominan en toda Catalunya, que atraviesa un episodio de calor excepcional desde hace dos semanas y que este domingo ha dejado 39,4 grados en Lleida. Los termómetros también han superado los 38 grados en Albesa, Torres de Segre, Alcarràs, Organyà o Tremp en una nueva jornada marcada por las altas temperaturas en todo el país.

Barcelona ha repetido este domingo los 36 grados que ya se alcanzaron en Sant Joan, un valor que se esgrime como la segunda temperatura más alta en un mes de junio en la ciudad condal. El registro histórico más tórrido se registró por primera vez en 2019 -y volvió a repetirse en 2025-, cuando los termómetros ascendieron hasta los 37, 6 grados. Las altas temperaturas prevalecen en toda la provincia, donde destacan los 36,8 grados alcanzados en Corberá.

Sin tregua

Esta situación de calor extremo ha provocado 39 muertes en Barcelona atribuibles a las altas temperaturas durante la alerta declarada entre el 19 y el 24 de junio, según los datos del sistema de monitorización de la mortalidad diaria del Instituto de Salud Carlos III. El ansiado alivio térmico seguirá sin llegar de forma clara: cualquier descenso será muy leve y habrá que esperar, como mínimo, hasta comienzos de julio para notar un cambio más apreciable.

La próxima semana vuelve a arrancar con temperaturas más cálidas a lo habitual para un mes de junio, especialmente en Catalunya y el Valle del Guadalquivir, que mantienen activos avisos por calor y donde podrían registrarse máximas de hasta 39 grados. Las altas temperaturas continúan esta noche en la provincia de Barcelona, donde el Meteocat ha emitido un aviso por calor nocturno en el Barcelonès, Vallès, Maresme, Baix Llobregat y Garraf.

Noticias relacionadas

Este episodio de altas temperaturas es especialmente anómalo en el norte de Europa, con 37 grados en Dinamarca, 40 en Austria y una situación excepcional en Alemania, donde se ha registrado un nuevo récord histórico al alcanzarse los 41,7 grados. Un episodio que ha dejado siete muertos este fin de semana en accidentes acuáticos, según el último balance policial, en parte como consecuencia de una ola de calor que está llevando a la población a buscar refugio en lagos y ríos para refrescarse.