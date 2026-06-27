193 millones de europeos sufrirán hoy temperaturas por encima de los 35 grados

Al menos 193 millones de habitantes en Europa, de ellos 75 millones en Alemania, deberían registrar temperaturas superiores a los 35°C en algún momento de la jornada del sábado, según los cálculos de la AFP, una cifra al alza respecto al viernes, mientras la ola de calor se desplaza hacia el noreste del continente, tras provocar el viernes la cancelación de eventos y saturar los hospitales.

En total, las temperaturas máximas deberían superar los 30°C para más de 404 millones de habitantes en Europa —sin contar Turquía—, ligeramente menos que la víspera. Este análisis, elaborado a partir de las previsiones del servicio meteorológico alemán y de las proyecciones de población en 2025 del Joint Research Center, coincide con las cifras de la ONG austríaca Klimadashboard.

Médicos en Reino Unido y Francia advirtieron de que los hospitales tienen dificultades para hacer frente al calor y al aumento de llamadas de emergencia.

Más de 41 grados en Alemania

Alemania registró el viernes la temperatura más alta de su historia, 41,3 ºC en Saarbrücken (oeste), mientras el país se prepara para un posible fin de semana aún más caluroso. Suiza batió su segundo récord de temperatura para junio, con 38,8 °C en Basilea (norte), por encima de los 38 °C de la víspera.

En este país, la central nuclear de Beznau fue detenida para evitar un calentamiento excesivo de las aguas del río que refrigeran sus reactores. En Francia, la ola de calor redujo la producción del parque nuclear en un 8,7%.

Reino Unido, por su parte, superó un nuevo récord de calor para junio por tercer día consecutivo, con 36,9 °C.

"¡Solo quiero meter la cara en un cubo de hielo!", exclama Will Evans, de 37 años, propietario de un puesto de comida callejera en el centro de Londres.

Las autoridades reportaron cientos de muertos en España y de muchos otros en el resto de Europa, incluidos niños dejados en coches recalentados, como un bebé de 18 meses olvidado por uno de sus progenitores el martes en Marsella (sureste de Francia).

El calor se debe a una "cúpula de calor" de aire atrapado procedente del norte de África, señaló Samantha Burgess, subdirectora del Servicio de Cambio Climático Copernicus de la UE.

Hospitales "al límite"

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) consideró "posible" el viernes que esta ola de calor sea un fenómeno sin precedentes por su magnitud, aunque aún es prematuro afirmarlo.

En cualquier caso, el cambio climático de origen antropogénico es "inequívocamente" responsable de este fenómeno, subrayó por su parte el grupo de científicos de World Weather Attribution (WWA).

"Durante los últimos 30 o 40 años era habitual ayudar a la gente para protegerla del frío (...), pero la situación ha cambiado mucho", explica Barbara Breuer, portavoz de una organización benéfica de Berlín, mientras reparte kits contra la canícula a las personas sin hogar.

En los países afectados por la ola de calor desde hace varios días, como Francia y Reino Unido, los hospitales se contabilizan los fallecimientos: personas mayores, enfermos crónicos, niños, adolescentes, personas sin hogar. El calor mata, por ahogamiento, hipertermia, infarto.

El sistema hospitalario británico (NHS) está "al límite", dice la doctora Hilary Williams, vicepresidenta del Royal College of Surgeons.

En Francia, el jefe de urgencias del hospital europeo Georges Pompidou, describió una situación "extremadamente grave" con pasillos llenos de pacientes "mayores", pero también de entre 50 y 60 años, con "hipertermias muy fuertes".

Eventos cancelados

Cerca de París, algunos alumnos realizaron su examen oral de francés del bachillerato en un aparcamiento subterráneo.

Y las cancelaciones de eventos se suceden en cascada: la media maratón de Hamburgo, el festival de techno hardcore Defqon, la Marcha del Orgullo y el festival de música Solidays en París, y la recreación de la batalla de Waterloo en Bélgica.

En Italia, 18 ciudades, entre ellas Roma y Milán, están en alerta roja, y la ola de calor no solo afecta a los humanos.

En el delta del Po, al noreste, las lagunas están sobrecalentadas.

"Se forman macroalgas, hay una alta mortalidad de almejas", lamenta Paolo Mancin, presidente de la cooperativa de pescadores de la pequeña localidad de Scardovari, con los pies en un agua a 31 °C.

En Suiza, el jefe de los servicios de vigilancia de los glaciares, Matthias Huss, recién regresado de una inspección en el glaciar del Ródano, declaró a la AFP haber constatado "un deshielo de aproximadamente un metro de altura (...) en tan solo diez días".

En Bélgica, los prisioneros también sufren. "Es insoportable, nos estamos muriendo", confiesa un interno de un centro de Namur, de 26 años, que convive otras dos personas en un espacio de 9 m².

República Checa y Hungría están en alerta roja para el fin de semana, con pronóstico de más de 40 ºC. Hungría espera entre 38 y 40 °C y los países balcánicos también se preparan para jornadas agobiantes.

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"Quiero abastecerme de todo lo que necesito para no tener que salir mañana o pasado", declaró a la AFP Majlinda, de 41 años, en la capital kosovar, Pristina, protegiéndose del sol con un paraguas.