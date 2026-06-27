El calor no afloja en Catalunya a la espera de un cambio de tiempo este domingo: inestabilidad y tormentas

Las altas temperaturas, con máximas de hasta 38 º C en algunos puntos de Ponent y el Prepirineo, se mantienen este sábado en Catalunya, con avisso por calor en Barcelona, Girona y Lleida, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Unas temperaturas que no se normalizarán, almenos, hasta el inicio de julio, predice el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). Sin embargo, este domingo la dorsal anticiclónica se retirará, provocando un augmento de la inestabilidad y tormentas a partir del mediodía.

El sábado estará marcado por un cielo sereno y poco nuboso más allá de algunas nubes delgadas que mantendrán unas temperaturas máximas parecidas a los últimos días, entre los 30 y los 36 grados.

Llegada de una vaguada

Será domingo cuando, pese a que no se esperan grandes cambios en los termómetros, sí que aumentará la inestabilidad. A partir del mediodía aumentará la nubosidad en todo el territorio y se esperan chubascos en el Pirineo y Prepirineo, especialmente en el sector occidental. La precipitación será de intensidad entre débil y moderada, aunque puntualmente abundante en el Pirineo. Irá acompañada de temporal y granizo, también de barro.

Este cambio de tiempo se debe a la llegada de una vaguada de aire frío, explica el Meteomuntanya, favoreciendo la convección y provocando estos chubascos y tormentas que pueden ser destacables en el Pirineo. "Cabe esperar un escenario de chaparrones especialmente centrados en el norte y el oeste del Pirineo, que por tanto deben afectar sobre todo a sectores del Arán, el norte del Pallars, la Ribagorça, Andorra, la Cerdanya y el extremo norte del Ripollès", exponen.

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Estos chubascos se podrían repetir durante la noche de domingo a lunes y podrían tener continuidad durante la semana que viene, con lo que este domingo, especialmente en la montaña, conviene extremar las precauciones.