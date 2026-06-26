Previsión meteorológica
Calor persistente en Catalunya: sin tregua durante el fin de semana
Las temperaturas seguirán siendo significativamente altas
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Tras finalizar la primera ola de calor de 2026, ya se han registrado unos valores en los termómetros algo más normalizados en muchas zonas del país.
Sin embargo, en Catalunya se sigue viviendo un ambiente plenamente veraniego.
Y la tónica será similar durante este fin de semana, cuando la comunidad catalana experimentará una tendencia estable y cálida que dejará temperaturas con valores significativamente altos.
Previsión meteorológica este viernes
Este viernes, los servicios meteorológicos anticipan una jornada soleada y especialmente calurosa. A partir del mediodía, la nubosidad irá creciendo en el Pirineo y Prepirineo, sin previsión de lluvias en ninguna zona del territorio.
El viento, por su parte, se prevé flojo y de componente sur en toda Catalunya.
Las temperaturas previstas experimentarán unos valores similares, en general, respecto al día anterior. Únicamente subirán de forma ligera en el extremo nordeste, donde se podrían superar los 38ºC. En cuanto al resto de provincias, en Girona se esperan superar los 37ºC, en Barcelona se podría llegar a los 32ºC y en Tarragona, a los 31ºC.
De esta forma, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activado avisos de peligro por calor intenso para este viernes en algunas comarcas de Girona.
Temperaturas máximas de hasta 38ºC
La predicción meteorológica para este sábado apunta a una jornada mayormente soleada y cálida en el territorio catalán. Igual que el día anterior, durante la tarde irá creciendo la nubosidad en el Pirineo.
Al final del día no se descarta algún chaparrón en el tercio sur. Sin embargo, la intensidad será muy débil y se espera que las cantidades acumuladas sean mínimas.
Asimismo, los termómetros registrarán unos valores mínimos prácticamente iguales respecto al viernes, mientras que las máximas podrían ser algo más bajas. Los valores oscilarán entre 30ºC y 35ºC, excepto en Lleida y puntos de Girona, donde se situarán entre los 36ºC y 38ºC.
El viento se prevé flojo y de dirección variable, con intervalos de componente sur por la tarde.
El domingo, lluvias de barro
De cara al domingo, se prevé un día mayoritariamente despejado, pero la nubosidad podría ir creciendo en la mitad este por la tarde y en el extremo sur durante la madrugada.
El Meteocat espera algún chubasco o chaparrón durante la madrugada en el extremo sur de Catalunya. También se esperan precipitaciones débiles en el Pirineo y Prepirineo, que podrían llegar al resto del tercio oeste por la tarde.
Igualmente, las cantidades acumuladas serán muy poco abundantes, salvo en el Pirineo, donde sí podrían ser abundantes y donde, a partir del mediodía, podrían ir acompañadas de tormenta y granizo. Además, podrían caer en forma de lluvias de barro.
Las temperaturas seguirán la misma tendencia que el sábado: habrá pocos cambios en general, tanto en las mínimas como en las máximas.
Finalmente, el viento se espera flojo y de dirección variable.
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