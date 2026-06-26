La temperatura del agua en la playa de la Barceloneta se dispara: cifra récord y registro excepcional para estas fechas

El agua del mar en la playa de la Barceloneta registra el valor más alto desde 2006 y se suma a la lista de los récords en temperaturas de este año: el pasado mes de abril fue el más cálido en Catalunya y, en mayo, Barcelona registró la temperatura mínima más alta jamás registrada en esa época, consiguiendo un nuevo récord de calor nocturno.

También esta semana, durante la primera ola de calor del año, se dieron los dos días de junio más cálidos desde que existen registros en el país.

Todo ello lleva a pensar que, a lo largo del verano, este historial excepcional podría ir ampliándose, con valores cada vez más elevados.

26,5ºC en el agua de la Barceloneta

En este caso, el meteorólogo y observador del mar Diego Lázaro, que hace el seguimiento semanal de la temperatura del agua del mar en la zona del Espigó del Gas (La Barceloneta) ha dejado constancia del nuevo máximo registrado desde 2006.

Este jueves al mediodía, el termómetro ha marcado 26,5ºC en el agua de la playa de la Barceloneta a un metro de hondo. Lo que se refiere a la marca más alta en la semana número 26 del año desde el 2006.

La temperatura del agua del mar en Barcelona ha ascendido progresivamente durante este mes. Así, justo después del episodio de calor intenso persistente de esta semana, se trata de un cambio notable.

Anomalía respecto a la temperatura media

Según los datos registrados por Lázaro, desde el 10 de junio ya se observaba una anomalía respecto a la temperatura media, que partía de unos 0,5 grados por encima.

Con el progresivo aumento, este jueves la anomalía ha sido de 3,4ºC superiores al promedio para esta semana 26 del año, que es de 23,1ºC. Mientras, el jueves anterior la temperatura era de 24,4ºC, lo que ya representaba un fuerte ascenso respecto la semana previa - el 10 de junio: 21,7ºC-.

Realmente, en términos absolutos no se trata de un valor excepcional, pero sí lo es para estas fechas del año. Esto se debe a que el agua no está a una temperatura extrema o peligrosa en sí misma, aunque es un valor muy destacable por ser inusualmente alto para esa época.

Evolución de la temperatura superficial del agua del mar en Barcelona desde el 1 de enero hasta el 25 de junio de 2026. / Diego Lázaro

Calentamiento del mar Mediterráneo en Barcelona

El calentamiento rápido y notable de la zona de Barcelona del mar Mediterráneo probablemente se debe a una combinación entre el calor continuo, el viento flojo y el mar lo suficientemente calmado como para elevar tanto la temperatura del agua.

Asimismo, el termómetro ya marcaba valores muy elevados para la época en mayo, cuando incluso llegó a superar los 20ºC. Sin embargo, aún estando por encima de la media, esta marca no representaba ningún récord.