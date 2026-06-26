Calentamiento del mar
La temperatura del agua en la playa de la Barceloneta se dispara: cifra récord y registro excepcional para estas fechas
Un meteorólogo obtiene el valor más alto desde 2006
España acaba de vivir los dos días más cálidos para un mes de junio desde que existen registros, con una anomalía de hasta 7 grados
La Aemet da por finalizada la ola de calor: desplome térmico y granizo en estas zonas de España
El agua del mar en la playa de la Barceloneta registra el valor más alto desde 2006 y se suma a la lista de los récords en temperaturas de este año: el pasado mes de abril fue el más cálido en Catalunya y, en mayo, Barcelona registró la temperatura mínima más alta jamás registrada en esa época, consiguiendo un nuevo récord de calor nocturno.
También esta semana, durante la primera ola de calor del año, se dieron los dos días de junio más cálidos desde que existen registros en el país.
Todo ello lleva a pensar que, a lo largo del verano, este historial excepcional podría ir ampliándose, con valores cada vez más elevados.
26,5ºC en el agua de la Barceloneta
En este caso, el meteorólogo y observador del mar Diego Lázaro, que hace el seguimiento semanal de la temperatura del agua del mar en la zona del Espigó del Gas (La Barceloneta) ha dejado constancia del nuevo máximo registrado desde 2006.
Este jueves al mediodía, el termómetro ha marcado 26,5ºC en el agua de la playa de la Barceloneta a un metro de hondo. Lo que se refiere a la marca más alta en la semana número 26 del año desde el 2006.
La temperatura del agua del mar en Barcelona ha ascendido progresivamente durante este mes. Así, justo después del episodio de calor intenso persistente de esta semana, se trata de un cambio notable.
Anomalía respecto a la temperatura media
Según los datos registrados por Lázaro, desde el 10 de junio ya se observaba una anomalía respecto a la temperatura media, que partía de unos 0,5 grados por encima.
Con el progresivo aumento, este jueves la anomalía ha sido de 3,4ºC superiores al promedio para esta semana 26 del año, que es de 23,1ºC. Mientras, el jueves anterior la temperatura era de 24,4ºC, lo que ya representaba un fuerte ascenso respecto la semana previa - el 10 de junio: 21,7ºC-.
Realmente, en términos absolutos no se trata de un valor excepcional, pero sí lo es para estas fechas del año. Esto se debe a que el agua no está a una temperatura extrema o peligrosa en sí misma, aunque es un valor muy destacable por ser inusualmente alto para esa época.
Calentamiento del mar Mediterráneo en Barcelona
El calentamiento rápido y notable de la zona de Barcelona del mar Mediterráneo probablemente se debe a una combinación entre el calor continuo, el viento flojo y el mar lo suficientemente calmado como para elevar tanto la temperatura del agua.
Asimismo, el termómetro ya marcaba valores muy elevados para la época en mayo, cuando incluso llegó a superar los 20ºC. Sin embargo, aún estando por encima de la media, esta marca no representaba ningún récord.
- La Luna de fresa de junio marca la primera gran cita astronómica del verano
- Catalunya estrena en la AP-7 un sistema para controlar irregularidades de camiones y autocares sin necesidad de pararlos
- ¿Qué es el doblete sísmico que ha ocurrido en Venezuela y por qué se han producido dos terremotos tan violentos en menos de un minuto?
- Bellvitge pone nombre a una rara enfermedad que afecta a una saga familiar: 'Se nos hinchaba el cuerpo y durante 50 años nos dijeron que era alergia
- Llega un cambio de tiempo que bajará las temperaturas hasta 8 grados en un día
- Europa da luz verde a tolebrutinib, un fármaco para detener el avance de la esclerosis múltiple
- El grupo Fades denuncia una agresión homófoba durante un concierto en Vilassar de Mar
- Sant Joan de Déu pide a Salut que se retracte de sus acusaciones contra el hospital por la atención al bebé maltratado en Barcelona