El meteorólogo Samuel Biener advierte sobre el Mediterráneo: “Podríamos alcanzar temperaturas de 30 grados en el mar”

El calor extremo ya no es solo una cuestión de termómetros en tierra. También está en el mar. El Mediterráneo llega al final de junio con temperaturas excepcionalmente altas, similares en algunos puntos a las del Caribe, y eso puede tener consecuencias directas en Alicante durante las próximas semanas.

El meteorólogo y climatólogo alicantino Samuel Biener advierte de que el calentamiento del mar puede dejar valores muy elevados en la costa. “Podríamos alcanzar en Alicante temperaturas de 30 grados en el mar”, señala en una entrevista con INFORMACIÓN TV en la que pone el foco en un fenómeno cada vez más preocupante: un Mediterráneo que acumula más calor, lo libera durante más tiempo y multiplica la sensación de bochorno.

Un Mediterráneo cada vez más cálido

El Mediterráneo está registrando temperaturas muy altas para estas fechas. En algunas zonas, el agua ronda ya valores próximos a los 30 ºC, una cifra más propia de mares tropicales que del Mediterráneo a finales de junio.

La situación preocupa porque el mar no se calienta y se enfría al mismo ritmo que el aire. El agua tiene una gran capacidad para almacenar energía. Tras una ola de calor como la vivida estos días, el Mediterráneo absorbe parte de ese calor y lo va liberando poco a poco durante las semanas posteriores.

Eso significa que, aunque las temperaturas bajen en tierra, el mar puede seguir actuando como una enorme reserva de calor.

Qué implica

En una ciudad costera como Alicante, un Mediterráneo tan cálido tiene efectos muy concretos. El primero es el aumento del bochorno. Cuando el agua está más caliente de lo normal, se evapora más humedad y el ambiente se vuelve más pesado, especialmente por la noche.

El segundo efecto está en el descanso. Si el mar conserva mucho calor, también lo libera durante la madrugada, dificultando que el aire se refresque. Eso favorece las noches tropicales, cuando la temperatura mínima no baja de los 20 ºC, y las noches tórridas, cuando no desciende de los 25 ºC.

En la práctica, se traduce en más noches pegajosas, más dificultad para dormir y una sensación térmica más elevada en los barrios próximos al litoral.

La brisa ya no refresca igual

Uno de los elementos más asociados al verano alicantino es la brisa marina. Pero cuando el mar está demasiado caliente, esa brisa pierde parte de su capacidad refrescante.

En lugar de aliviar, puede arrastrar aire húmedo y cálido hacia la ciudad. El resultado es una sensación de calor más persistente, incluso cuando la temperatura oficial no parece extrema.

Por eso, el dato de la temperatura del mar es cada vez más importante para entender cómo se vive el verano en Alicante. No basta con mirar la máxima prevista en el termómetro: también importa cuánto calor está acumulando el Mediterráneo.

Más combustible para tormentas intensas

El calentamiento del mar también puede influir en los episodios de lluvias intensas. Una dana o una borrasca no se forman únicamente porque el mar esté caliente, pero unas aguas anómalamente cálidas pueden amplificar sus efectos.

La explicación es sencilla: cuanto más caliente está el mar, más vapor de agua puede pasar a la atmósfera. Ese vapor actúa como combustible si llega una masa de aire frío en altura. La combinación de aire muy húmedo y cálido cerca de la superficie con aire frío en capas altas aumenta la inestabilidad y puede favorecer precipitaciones más intensas.

Por eso, un Mediterráneo muy cálido a finales de junio no solo importa para el verano, sino también para el final de la estación y el comienzo del otoño, cuando el litoral mediterráneo suele estar más expuesto a episodios de lluvia torrencial.

La otra cara del calor: Europa central

La advertencia de Samuel Biener llega además en un contexto europeo muy llamativo. La ola de calor que ha dejado valores de récord en España se desplaza hacia el centro del continente, donde países menos acostumbrados a estos episodios pueden vivir un fin de semana crítico.

Capitales como Berlín, Viena, Budapest o Praga pueden rondar o incluso superar los 40 ºC, cifras muy inusuales para estas zonas en junio. Biener acaba de regresar de la República Checa, donde vivió ya jornadas muy calurosas con máximas cercanas a los 34 ºC.

Las olas de calor están golpeando cada vez antes en España / Agencias

Su experiencia allí le dejó una imagen clara de la vulnerabilidad de estos países ante el calor extremo. Según relata en Meteored, vio a dos personas sufrir golpes de calor en las calles de Praga, en un entorno donde muchos edificios, viviendas, comercios y transportes no están adaptados a temperaturas tan altas.

Países poco preparados para el calor extremo

La diferencia entre España y Centroeuropa no está solo en los grados, sino en la adaptación. En muchas ciudades centroeuropeas no son habituales las persianas, el aire acondicionado está menos extendido y las infraestructuras se han diseñado históricamente para combatir el frío, no el calor.

Eso convierte episodios de 38, 39 o 40 ºC en situaciones especialmente peligrosas. Biener advierte de que este fin de semana puede ser crítico en varios países europeos, con avisos rojos activados por temperaturas extremas.

El contraste es llamativo: algunas capitales centroeuropeas pueden registrar más calor que Madrid e incluso valores parecidos a los de Sevilla.

Calor en tierra y calor en el mar

Los dos fenómenos están conectados por una misma realidad: el aumento de los episodios de calor extremo y la acumulación de energía en el sistema climático.

En tierra, eso se traduce en olas de calor más intensas y más difíciles de gestionar en zonas poco preparadas. En el mar, implica temperaturas superficiales cada vez más altas, más humedad, noches más cálidas y mayor potencial para fenómenos meteorológicos extremos.

Alicante vive de cara al Mediterráneo, pero también expuesta a él. Por eso, que el mar pueda alcanzar valores cercanos a los 30 ºC no es solo una curiosidad meteorológica: es una señal de alerta sobre cómo puede cambiar el verano y el inicio del otoño.

Lo que puede pasar en las próximas semanas

Si el Mediterráneo sigue acumulando calor, Alicante puede afrontar un verano con noches más difíciles, más sensación de bochorno y un mar menos refrescante. Además, si al final del verano o en otoño se producen entradas de aire frío en altura, ese exceso de energía en el mar puede intensificar las lluvias.

No significa que vaya a producirse necesariamente un episodio extremo, pero sí que el escenario es más favorable para que, si se dan las condiciones atmosféricas adecuadas, las precipitaciones sean más virulentas.

Una señal que Alicante debe mirar de cerca

La advertencia de Samuel Biener apunta a una idea clave: el calor ya no se mide solo en la calle, sino también en el agua. El Mediterráneo se ha convertido en un indicador fundamental para entender qué tipo de verano espera a la costa alicantina.

Un mar a 30 ºC puede parecer atractivo para el baño, pero meteorológicamente es una cifra muy relevante. Significa más calor acumulado, más humedad disponible y una atmósfera con más energía.

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Y en Alicante, donde el mar marca la vida diaria, eso puede notarse mucho más allá de la playa.