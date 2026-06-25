La Aemet da por finalizada la ola de calor: desplome térmico y granizo en estas zonas de España

La entrada de una masa de aire atlántica fría, que ya ha entrado por el oeste de la península Ibérica, ha provocado la finalización de la primera ola de calor del verano 2026.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anticipa un cambio drástico en el tiempo que desde este jueves ya se ha notado en amplias zonas del país. Con esto, el pronóstico para estos días es de un descenso generalizado en las temperaturas y la llegada de tormentas con granizo.

Previsión meteorológica para este jueves

Para este jueves, los servicios meteorológicos anuncian una jornada mayormente despejada, salvo en el noroeste peninsular, donde un flujo atlántico dejará cielos nubosos con precipitaciones y chubascos localmente fuertes y acompañados de tormenta.

Por la tarde, probablemente se desarrolle nubosidad en el extremo norte, que prolongarán el episodio de chubascos y tormentas, pero ahora con granizo, en el Cantábrico, en el noroeste, en el Sistema Ibérico, en los Pirineos y en otros puntos del interior.

Incluso, la Aemet ha activado avisos de nivel amarillo por lluvias y tormentas en el noroeste peninsular.

El viento se prevé, en general, flojo, con predominio del sudoeste en la vertiente atlántica y del sudeste en el tercio oriental.

Descenso generalizado de las temperaturas

Las temperaturas experimentarán un descenso de forma generalizada en la Península este jueves. La bajada de las máximas será notable en amplias zonas del interior, especialmente en el Cantábrico, donde bajarán hasta 6ºC, y menos acusado en el tercio oriental. Las mínimas, por su parte descenderán de forma ligera también en el tercio oriental.

Igualmente, aún se espera superar los 34ºC y 36ºC en la meseta sur, y en Baleares y en otros puntos del este podrían llegar hasta los 38ºC y 39ºC. Por tanto, se dará un gran contraste entre el oeste y el este peninsular. Mientras ciudades como Ávila registrarán máximas de 26ºC, Zaragoza llegará hasta los 39ºC y Lleida alcanzará los 38ºC. Además, se prevén noches tropicales en zonas del centro-sur y los litorales mediterráneos.

Normalización en el valor de los termómetros

La predicción meteorológica de este viernes apunta a una situación de estabilidad, con el alejamiento de las bajas presiones. En el noroeste peninsular, en cambio, se espera una tendencia más inestable, con precipitaciones débiles pero persistentes.

En el resto de la Península predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Por la tarde, podría darse algún chubasco aislado en las montañas del tercio oriental.

En cuanto al viento, se prevé flojo, con predominio del sudoeste en la vertiente atlántica, de componente nordeste en el Cantábrico y del sudeste en el tercio oriental.

Este viernes continuará la normalización de las temperaturas: descenderán en gran parte de la Península, especialmente en el Cantábrico y en la Comunitat Valenciana, con marcas por debajo de los 30ºC. Únicamente aumentarán en Andalucía y zonas de interior, con valores de hasta 35ºC.

Ambiente cálido el fin de semana

Este fin de semana la Aemet prevé que se mantenga un tiempo estable, aunque el Cantábrico y Galicia podrían quedar bajo una circulación atlántica, con chubascos. En el resto, probablemente sigan predominando los cielos despejados.

De igual forma, el ambiente cálido seguirá con valores normalizados, pero con temperaturas máximas más elevadas respecto al viernes en gran parte de la Península: volverán a alcanzarse los 40ºC en algunas ciudades de Andalucía, y exceptuando el noroeste, la mayoría de zonas se situarán alrededor de los 35ºC.